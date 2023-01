Milan, un gennaio di fuoco: la data che non puoi dimenticare

Si prospetta un Gennaio alquanto impegnativo per il Milan. Archiviata la pausa per il Mondiale, i rossoneri dovranno fronteggiare una serie di partite ravvicinate su più fronti

Il countdown ormai è quasi terminato. Mercoledì 4 gennaio con il turno infrasettimanale della 16.a giornata di Serie A, si alza nuovamente il sipario sul campionato dopo oltre cinquanta giorni di stop per il Mondiale in Qatar.

Sarà proprio il Milan a disputare la prima partita del 2023 della Serie A, alle 12.30, contro la Salernitana in trasferta. Un match alquanto insidioso per i rossoneri che si presenteranno all’Arechi con numerose assenze per i recenti infortuni che hanno messo ko Origi, Rebic, Messias, Krunic, Ballo Toure, assenti insieme a Maignan che non ha recuperato dal ko al polpaccio di fine ottobre.

Il calendario atipico di questa annata di Serie A non prevede il tradizionale turno dell’Epifania. Si tornerà in campo, infatti, poco dopo nel weekend del 7-8 gennaio che il Milan concluderà con il posticipo domenicale della 17.a giornata quando a San Siro arriverà la Roma di Dybala e Mourinho. Curiosamente, il match con i giallorossi si disputerà a un anno esatto di distanza da quello dello scorso anno vinto dai rossoneri, il 6 gennaio 2022, per 3-1.

Dopo Salernitana e Roma, il Milan concluderà il girone di andata con altri due impegni, entrambi in trasferta rispettivamente contro il Lecce e la Lazio. La sfida con i biancocelesti di Sarri si disputerà martedì 23 gennaio, per un motivo ben preciso. La settimana precedente la sfida dell’Olimpico, infatti, i Campioni d’Italia saranno impegnati in un match importantissimo.

Milan, c’è un trofeo in palio a Gennaio

Ci riferiamo, ovviamente, alla finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, in programma a Riyad (Arabia Saudita), mercoledì 18 gennaio alle ore 20. Sarà la seconda volta nella storia del trofeo in cui a contendersi il trofeo saranno le due compagini milanesi.

Il precedente si è disputato ad agosto ’11 a Pechino e anche all’epoca il Milan era campione d’Italia in carica e l’Inter vincitrice della Coppa Italia. A spuntarla furono i rossoneri in rimonta per 2-1 con i gol di Ibrahimovic e Boateng a ribaltare quello dell’iniziale vantaggio interista segnato su punizione da Sneijder.

Il calendario completo: altri due avversari a gennaio

Saranno 7 in totale i match che il Milan fronteggerà a gennaio. A completare il novero dei rivali, il Torino avversario dei rossoneri negli ottavi di finale di Coppa Italia in gara unica e il Sassuolo con il quale il Milan aprirà il girone di ritorno a San Siro.

Alla stregua di quanto avvenuto nello scorso campionato, anche in quello in corso è stato adottato il calendario asimmetrico che non prevede corrispondenza di match tra girone di andata e quello di ritorno.

Di seguito il calendario completo del Milan a gennaio

Mercoledì 4 gennaio: Salernitana-Milan (ore 12.30; diretta Sky e Dazn)

Domenica 8 gennaio: Milan-Roma (ore 20.45; diretta Dazn e Zona Dazn)

Mercoledì 11 gennaio, Coppa Italia: Milan-Torino (ore 21; diretta su Mediaset)

Sabato 14 gennaio: Lecce-Milan (ore 18; diretta Dazn e Zona Dazn)

Mercoledì 18 gennaio, Finale Supercoppa Italia: Milan-Inter (ore 20; diretta Canale 5)

Martedì 23 gennaio: Lazio-Milan (ore 20.45; diretta Dazn e Zona Dazn)

Domenica 29 gennaio: Milan-Sassuolo (ore 12.30; diretta Sky e Dazn)