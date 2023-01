Salernitana-Milan, un altro guaio per Nicola: possibile forfait

Nuovo infortunio in vista di Salernitana-Milan: un giocatore rischia di saltare il match di Serie A in arrivo.

Non mancheranno le assenze nel match Salernitana-Milan in programma per domani alle ore 12:30. Allo stadio Arechi di Salerno nessuna delle due squadre sarà a pieno organico.

Stefano Pioli deve rinunciare a diversi giocatori. Tra gli assenti ci sono Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Mike Maignan, Divock Origi, Ante Rebic e Fodé-Ballo-Touré. In dubbio Rade Krunic e Junior Messias, a loro volte alle prese con degli infortuni in questo periodo.

Non è il modo migliore per cominciare il nuovo anno per i campioni d’Italia, che dopo la pausa Mondiale speravano di ritrovarsi in una situazione migliore. Oltre al problema relativo al numero degli infortunati, c’è anche una condizione fisica generale che non è apparsa ottimale nell’ultima amichevole contro il PSV Eindhoven.

Verso Salernitana-Milan: nuovo assente

Anche Davide Nicola deve fare delle rinunce nella partita contro il Milan. Oltre allo squalificato Antonio Candreva, sicuramente mancheranno altri tre giocatori: Luigi Sepe, Giulio Maggiore e Pasquale Mazzocchi. Ma potrebbe essercene un altro ancora.

Infortunio in casa Salernitana: problema alla caviglia destra per il centrocampista olandese Tony Vilhena. La sua presenza nella sfida contro il Milan è a rischio ❌#sportitalia #salernitana #vilhena pic.twitter.com/nuBMi8B6p1 — Sportitalia (@tvdellosport) January 2, 2023

Secondo quanto riportato da Sportitalia, si è fatto male anche Tonny Vilhena. Il centrocampista olandese ha accusato un problema alla caviglia destra e potrebbe saltare il match di campionato a Salerno.

Sarebbe una perdita non di poco conto per Nicola, visto che il classe 1995 ha giocato titolare nelle prime undici giornate di questa Serie A. Poi ha perso minutaggio, però è comunque una soluzione in più che il tecnico della Salernitana preferisce avere a disposizione.

La carriera di Vilhena

Vilhena è cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord e prometteva davvero molto bene. Sembrava destinato a fare una grande carriera, ma così non è stato. Dopo 258 partite, 41 gol e 29 assist con la squadra di Rotterdam, nel 2019 si è trasferito in Russia nel Krasnodar.

Nel gennaio 2022 è stato ceduto in prestito all’Espanyol, che a fine giugno lo ha restituito al club russo. In estate nuovo prestito alla Salernitana, che ha un diritto di riscatto da circa 3,5 milioni di euro da poter esercitare entro la fine della stagione.

Quando giocava nel Feyenoord e sembrava un grande talento, il suo nome è stato accostato pure al Milan e ad altre squadre della Serie A. Vilhena in Italia ci è comunque arrivato, ma non come se lo immaginava. Cerca rilancio e quella che ha a Salerno è un’opportunità che sta cercando di sfruttare. Vedremo se ci riuscirà o se dovrà fare ritorno al Krasnodar.