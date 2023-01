Assalto al brasiliano: il Milan come il Real Madrid

Il Milan punta sui giovani ed è pronto a regalarsi un nuovo esterno: occhi sul giocatore brasiliano. Arrivano solo conferme

Un po’ Real Madrid, un po’ Salisburgo. Il Milan di Paolo Maldini e Frederic Massara continua a puntare sui giovani in rampa di lancio come fanno il club spagnolo e quello austriaco. Il modo di operare è chiaramente diverso e a fare la differenza sono i milioni investiti per acquistare i calciatori.

Se un elemento piace, Florentino Perez non si fa problemi a mettere sul piatto la cifra richiesta dal venditore, così si acquista il sedicenne Endrick per 60 milioni di euro. Una cifra che attualmente il club rossonero non può permettersi di spendere ma l’estate scorsa i campioni d’Italia hanno dimostrato di poter fare investimenti importanti come quello di Charles De Ketelaere, per il quale sono stati spesi ben 32 milioni di euro più altri eventuali 3 di bonus.

Ora, come conferma Tuttosport, in edicola stamani, l’idea più concreta per il Milan porta in Brasile e più precisamente al Santos, dove milita Angelo Gabriel. Il giornale conferma l’interesse riportato ieri da L’Equipe e sottolinea come il Diavolo abbia presentato un’offerta da 15 milioni, bonus inclusi. Un’offerta che al momento viene ritenuta bassa. Il club che fu di Pelé, infatti, vorrebbe qualcosa in più.

L’interesse per Angelo Gabriel non fa altro che certificare la politica del Milan di investire tanto sui giovani e che una delle priorità è rappresentata dall’acquisto di un esterno di destra, che possa far fare il salto di qualità.

Il Milan dei giovani

Paolo Maldini e Frederic Massara, con l’aiuto prezioso di Moncada, continuano a setacciare il mercato di tutto il mondo alla ricerca di giovani che possano aiutare il Milan a crescere. Come detto, si è puntato parecchio su De Ketelaere ma i rossoneri hanno investito anche su altri giocatori giovani come Yacine Adli, prelevato due stagioni fa dal Bordeaux.

Il Milan non ha paura ad acquistare giocatori sconosciuti. Lo ha fatto mettendo le mani su Pierre Kalulu, oggi diventato uno dei migliori interpreti difensivi. Lo ha fatto anche di recente portandosi a casa il portiere colombiano, classe 1998 del Club Guarinì, Devis Vazquez.

Rimpianti

Lo stava facendo anche per due argentini, che oggi valgono un centinaio di milioni: Enzo Fernandez sarebbe potuto diventare un nuovo giocatore del Milan in estate. Il campione del Mondo aveva detto sì ai rossoneri ma serviva affondare il colpo e non è stato fatto. Così Fernandez ha deciso di trasferirsi al Benfica, squadra che è già pronto a lasciare. L’Inghilterra lo aspetta, con il Chelsea deciso a mettere sul piatto una somma da capogiro, da oltre 100milioni di euro.

L’argentino in Premier League avrà modo di giocare contro Julian Alvarez, trasferitosi al Manchester City, dove resterà per parecchi anni. Entrambi potevano sbarcare in Italia per una cifra di circa 20 milioni di euro.