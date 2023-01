Calciomercato Milan, colpo dal Brasile: contatti confermati

La società rossonera ha parlato con l’entourage del giovane calciatore ed è interessata al colpo, ma non c’è ancora nessuna offerta

In attesa che il campionato riparta, sono giorni in cui si parla tanto di mercato, anche e soprattutto in vista della prossima estate. Il Milan va sempre a caccia di un calciatore con delle caratteristiche offensive ben precise.

Maldini e Massara vogliono inserire nella rosa del Diavolo un attaccante esterno, possibilmente mancino, che possa ricoprire il ruolo di ala destra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. I nomi che sono circolati per questo ruolo sono tanti negli ultimi mesi, ma al momento nessun profilo ha ancora combaciato con tutto i parametri rossoneri, da quello tecnico a quello economico.

Questo è un argomento che in casa Milan si affronta però con riferimento alla prossima estate. Al momento ha tenuto (e tiene ancora) banco la questione portieri, con l’infortunio di Maignan e l’arrivo di Devis Vasquez. C’è però un profilo di esterno offensivo che nelle ultime ore è stato accostato ai rossoneri e si tratta di un prospetto in chiave futura.

Parliamo di Angelo Gabriel, talento purissimo del Santos, che è ambito dai club più importanti in Europa. Il brasiliano è un classe 2004 ed è considerato tra i migliori prospetti al mondo, e di conseguenza non manca la concorrenza.

Milan a colloquio con gli agenti di Angelo Gabriel

La notizia l’ha riportata anche la Gazzetta dello Sport in mattinata, che ha spiegato che il ragazzo ha esordito con il suo club già nel 2020, a sedici, e ora ne è un titolare fisso. La rosea spiega di un incontro della società rossonera con i suoi agenti.

La notizia è stata confermata da Daniele Trecca sul canale Twicth TV Play . Queste le sue dichiarazioni in merito: “Il Milan non ha fatto offerte ufficiali. Ha sì parlato con l’entourage del giocatore (c’è anche l’ex avvocatessa di Robinho). Il Santos difficilmente lo farà partire per meno di 35 milioni di euro“. Trecca ha quindi smentito la voce sull’offerta rossonera per il talento brasiliano: “Non risulta un’offerta da 15 milioni di euro”.

Il Milan ha voglia di investire in quel ruolo, dove né il rientrante Saelemakers né Junior Messias sono intoccabili. Maldini ha cercato a lungo Hakim Ziyech ma le cifre d’ingaggio sono troppo alte e per questo motivo si starebbe orientando su profili più giovani. Quello del brasiliano, così come l’inglese del Psv Madueke, sembrano giocatori più adatti al progetto dei rossoneri.

Tanta concorrenza per il brasiliano

Gabriele Trecca ha però spiegato che sul giocatore non c’è solo il Diavolo. In pole infatti al momento sembra esserci il Barca. “Il Barcellona ha un’opzione da 35 milioni per un accordo intercorso su Gabigol, perché aveva una prelazione su Gabigol e il Santos non l’ha rispettata. Quindi la prelazione adesso è passata su Angelo Gabriel”.

Oltre che ai blaugrana, il giocatore piace anche ad altri top club come Paris SaintGermain e Manchester City. La rosea inoltre ha riportato che il Newcastle si sarebbe già fatto avanti con una proposta sui 20-25 milioni di euro.