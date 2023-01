Maignan e il rientro, l’annuncio di Pioli: non ci sono buone notizie

L’allenatore rossonero ha fatto chiarezza sulle condizioni del portiere francese, confermando le sensazioni negative

Stefano Pioli ha parlato poco fa nella conferenza stampa di vigilia di Salernitana-Milan ed è intervenuto su numerosi temi. L’allenatore emiliano ha quindi offerto tanti spunti di riflessione.

Come ci aspettavamo, il tecnico ha fatto un po’ il punto sulle condizioni generali della squadra e sulla situazione fisica dei singoli. “La prossima settimana recupereremo qualcuno”, ha esordito. Fra questi recuperi però ovviamente, non si può annoverare quello che i tifosi aspettano di più, ovvero quello di Mike Maignan.

Se ne è parlato tanto negli ultimi giorni, sia della situazione legata all’infortunio dell’estremo difensore francese, che a quella del suo sostituto. Il Milan si è catapultato sul mercato e ha già chiuso il colombiano Devis Vasquez, che sarà però disponibile non prima di una decina di giorni. Il nuovo acquisto dei rossoneri è ripartito per la Colombia e quindi non ci sarà per queste prime partite della ripresa del campionato.

Oggi inoltre è rimbalzato anche il nome di Sergio Rico del Paris Saint Germain. Ci sono diversi contati per dei portieri e c’è da capire quindi come ha intenzione di muoversi la società rossonera.

Pioli sulle condizioni di Maignan

Ma come sta Maignan? Pioli ha fatto chiarezza in conferenza stampa, confermando però le sensazioni negative che circolano ormai da un po’ di tempo.

Queste le sue dichiarazioni in merito: “Non so quando potrà rientrare perché tutte le valutazioni ci dicono che non possiamo forzare. Non so quando rientrerà ma sicuramente non a breve”. L’ex Lille è fermo ormai da fine settembre ma il problema è stata la ricaduta avvenuta nel mese di novembre con la Nazionale.

Durante il ritiro a Dubai sembrava che i tempi di recupero potessero essere più brevi, ma così non è stato. Pioli ha poi aggiunto dopo una seconda domanda sull’argomento: “Non mi interessa cosa dicono in Francia, non possiamo forzare. La cicatrice non si è ancora consolidata e non possiamo correre nessun rischio”. Intanto Pioli ha assicurato che contro la Salernitana giocherà titolare Tatarusanu.