Milan, colpo in porta: idea low-cost dal Psg

L’infortunio di Maignan riporta alla luce il dilemma portiere: il Milan studia un nuovo colpo low cost. Arriva dal Psg

A poche ore dal nuovo inizio del campionato dopo la sosta mondiale, con il Milan impegnato nella sfida contro la Salernitana, i rossoneri devono affrontare l’ennesimo grattacapo stagionale legato all’infermeria: in società, però sembrano già avere le idee chiare sul da farsi.

L’infortunino di Mike Maignan infatti terrà il portiere fuori dai campi più a lungo del previsto. Il portiere è fermo dal 19 Ottobre scorso per una lesione muscolare al polpaccio. Sembrava che tutto stesse procedendo per il meglio e che il giocatore potesse rientrare in squadra giusto in tempo per il rientro in campionato, ma nuovi intoppi hanno dilatato notevolmente i tempi di recupero, tanto che il giocatore salterà sicuramente la gara contro i campani, e si sottoporrà poi a nuovi controlli per verificare le tempistiche di recupero.

Pioli spera di averlo in tempo per la sfida di Supercoppa contro l’Inter, ma intanto deve gestire l’assenza del portierone francese. Il tecnico dovrà sciogliere chi difenderà i pali del Milan tra Mirante e Tatarusanu, ma intanto l’infortuno di Maignan ha riportato all’attenzione il dilemma “vice Maignan”.

I due portieri rossoneri, pur di grande esperienza, non sembrano convincere troppo il team rossonero. La società rossonera sta cercando nuovi profili che possano spalleggiare “Magic” Mike nelle prossime stagioni. Due, in particolare, hanno conquistato le attenzioni di Maldini e Massara.

Milan, chiuso l’acquisto di Vasquez

Il Milan ha intanto chiuso l’acquisto di Devis Vàsquez, portiere classe 1998 in forza al Guaranì. I rossoneri hanno trovato l’accordo con il giocatore colombiano e pagata la clausola da 460 mila euro necessaria a liberare il suo cartellino. Si tratta di un acquisto a sorpresa, che dimostra ancora una volta come Maldini e Massara prediligano acquisti poco sponsorizzati e a prezzi contenuti affidandosi alla loro ottima capacità di analisi dei calciatori, che sino ad ora ha pagato.

I rossoneri bussano in casa PSG: idea low cost?

Non è però l’unico “asso” nella manica del duo rossonero. I rossoneri, considerando l’età avanzata di Mirante e Tatarusanu, che non dovrebbero rinnovare a fine stagione, per la prossima stagione stanno optando per una “rivoluzione” del comparto portieri. Per le veci di Maignan, il Milan segue Sportiello, ma non è l’unico profilo.

Nelle ultime ore l’ultima idea in casa rossonera sarebbe infatti Sergio Rico, terzo portiere del PSG, che a Parigi non riesce a trovare particolare spazio. I rossoneri potrebbero addirittura optare per fare arrivate il giocatore subito, optando per un prestito di sei mesi. Lavori in corso, insomma, per Maldini e Massara che dopo il giovane talento potrebbero optare per una nuova soluzione di esperienza.