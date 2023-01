ML – Milan, anche Kjaer salta la Salernitana: le ultime

Arriva un’altra brutta notizia per i rossoneri in vista della sfida di domani contro i granata: fuori anche il difensore danese

Arriva proprio ora un’altra notizia niente affatto positiva per quanto riguarda il Milan. In vista della sfida di domani contro la Salernitana di Davide Nicola c’è un altro assente per i rossoneri.

I rossoneri avevano a che fare già con tanti indisponibili per il lunch match di domani contro la formazione granata, che segna la ripartenza della seconda parte di stagione dopo i Mondiali. Stefano Pioli aveva messo in conto di dover fare a meno ancora una volta di Maignan tra i pali, così come di Ballo Touré e di Ante Rebic.

Il senegalese ha ieri concluso un intervento alla spalla per l’infortunio rimediato contro il Psv Eindohoven, mentre il croato sarò fuori per una settimana per una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Questi due indisponibili si aggiungevano ai lungodegenti, tra i quali va sempre annoverato Zlatan Ibrahimovic.

Il danese sta svolgendo un piano di recupero

La notizia negativa di oggi riguarda Simon Kjaer. Il danese non partirà con la squadra alla volta di Salerno e quindi non sarà disponibile per la sfida contro i campani, valida per la 16esima giornata di Serie A.

Il difensore non è ancora nella condizione migliore e rimarrà a Milanello per continuare a svolgere un lavoro personalizzato. L’obiettivo è quello di far ritrovare al giocatore il massimo della forma e d averlo al meglio per le prossime partite. Kjaer sarò infatti molto importante per le prossime sfide, dalla Supercoppa alle due gare di campionato con le romane.

La notizia è stata anticipata da Sky Sport con l’inviato Peppe di Stefano e confermata qualche istante fa dalla nostra redazione. Stefano Pioli oggi in conferenza stampa si riferiva quindi sicuramente a lui, oltre che a Rebic, quando parlava di recuperi per la prossima settimana.

Salernitana-Milan, la difesa titolare dei rossoneri

Pioli ha una scelta in meno quindi per il reparto arretrato in vista di domani, ma la scelta potrebbe essere calcolata. Al centro giocheranno ovviamente Tomori e Kalulu, con Calabria e Theo Hernandez ai loro lati. In panchina ci sono comunque, per l’occorrenza, anche Thiaw e Gabbia, con Sergino Dest che rappresenta un alternativa agli esterni.

In questo momento il Milan deve far fronte all’emergenza e cercare di affrontare gara per gara con chi è nelle condizioni migliori. La speranza è di arrivare con la squadra quasi al completo fra qualche settimana.