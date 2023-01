Salernitana-Milan, la scelta di Pioli in porta: annuncio ufficiale

Il tecnico dei rossoneri ha annunciato la decisione nella conferenza stampa di oggi: “Ho fiducia nella sua esperienza”

Qualche ora fa Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani all’Arechi contro la Salernitana di Davide Nicola. L’allenatore ha toccato tanti temi e inevitabilmente anche quello relativo al portiere.

Negli ultimi giorni la situazione portiere in casa Milan è stata centrale perché si è saputo con certezza che Mike Maignan dovrà restare fermo ancora per diverso tempo. Lo ha confermato lo stesso Pioli oggi nella conferenza, specificando che al momento le valutazioni fatte dallo staff indicano di non forzare nulla. Il francese non è ancora pronto e il tecnico ha detto con certezza che il rientro non avverrà a stretto giro di posta.

Ecco quindi che al momento c’è da far fronte a questa emergenza, in considerazione che il Diavolo avrà tante partite importanti da giocare a breve. Il campionato entra infatti nella fase più calda e inoltre c’è la Supercoppa Italiana da disputare contro l’Inter. Tra poco più di un mese arriva poi la doppia sfida di Champions contro il Tottenham.

Pioli ha deciso: gioca Tatarusanu

Maldini e Massara si sono già mossi sul mercato prendendo ed ufficializzando Devis Vasquez, portiere colombiano prelevato dal Club Guaranì. Intanto però c’è da guardare al presente e alla partita di domani.

Contro la Salernitana infatti i portieri disponibili sono Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante. Nell’amichevole contro gli olandese del Psv Eindohoven ha giocato quest’ultimo, ma Pioli in conferenza stampa ha fatto chiarezza. “Nelle amichevoli ho cercato di dare minutaggio a chi ha giocato meno, ma domani giocherà Tatarusanu. Ha esperienza e toccherà a lui, ma ho fiducia anche in Mirante”.

Toccherà pertanto ancora al 36enne difensore romeno difendere la porta del Diavolo, anche contro i granata. Tatarusanu è in scadenza di contratto a giugno ed è stato aspramente criticato da alcuni per le sue prestazioni, ma Pioli crede in lui e lo scegli nuovamente. Questa contro i campani sarà la sua nona presenza in campionato e la 13esima stagionale.