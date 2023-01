Calciomercato, affare da 30 milioni: “Priorità al Milan”

Il club spagnolo ha messo sul piatto una cifra molto alta per il centrocampista, ma il calciatore preferirebbe i rossoneri

Si parla tanto di mercato in questi giorni, ora che è iniziata anche ufficialmente la sessione invernale. I vari club proveranno a rinforzarsi in vista della seconda stagione, oppure a gettare le basi per degli accordi da chiudere in estate.

Dalla Spagna si parla di una trattativa importante, che potrebbe interessare al Milan. C’è un calciatore infatti che è nelle mire rossoneri da qualche tempo, che potrebbe invece finire in un’altra squadra. In passato il Diavolo è stato sulle tracce di diversi giocatori, anche nel ruolo di mediano, perché era alla ricerca di un sostituto di Franck Kessie.

Dopo aver trattato a lungo il portoghese Renato Sanches ma senza successo, alla fine Maldini e Massara hanno virato su Aster Vranckx. Tra i profili sondati ce ne è stato uno però molto interessante, sempre in Francia, che rimane nel mirino. Facciamo riferimento al 24enne del Lione, Houssem Aouar.

Il quotidiano spagnolo spiega che il Betis Siviglia è in piena corsa per accaparrarsi il centrocampista francese, il cui contratto scadrà nel giugno del 2023. Il Lione avrebbe sul piatto una proposta del club spagnolo da 30 milioni di euro.

Il Betis vuole Aouar, ma i rossoneri sono la priorità

Il Betis ha già fatto affari importanti col Lione negli anni scorsi, come accaduto ad esempio con Nabil Fekir, trasferitosi in Spagna nell’estate del 2019 per 25 milioni.

Come riporta sempre Relevo, ci sono altre squadre interessate ad Aouar, che infatti aspetta anche delle proposte dalla Serie A e della Premier League. Il Lione però ha di fronte una grande offerta dal Betis, che lascerebbe anche il 30% su un’eventuale rivendita, oltre che 2,5 milioni a stagione al ragazzo per cinque anni.

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano però il giocatore, che ha parlato già anche con Inter e Milan, darebbe priorità al club rossonero. Nella lista dei club che sono sulle tracce del centrocampista ce ne è un’altra della Serie A, ovvero la Roma di José Mourinho. Al momento va tuttavia considerato in pole il Betis di Manuel Pellegrini, che gioca un bel calcio in Liga e sta lottando per un posto in Champions.

Per quanto riguarda la Premier League si è invece fatto avanti il Nottingham Forest, che però è in piena lotta per la salvezza e non rappresenta una destinazione molto allettante per il classe ’98.