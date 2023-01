Calciomercato Milan, tentativo col PSG: arriva il no a Maldini

Il Milan ha avviato i contatti con il PSG: c’è un giocatore della squadra di Galtier nel mirino di Maldini.

Nessuno si aspettava che il rientro di Mike Maignan slittasse e diventasse praticamente un caso. Oggi c’è grande incertezza sulla data del suo rientro in campo e i tifosi sono preoccupati.

Ad essere preoccupati anche Stefano Pioli e la dirigenza, ovviamente. Non è un caso che in questi giorni il Milan abbia chiuso l’ingaggio di Devis Vasquez, portiere colombiano arrivato a sorpresa dal Club Guaranì.

Ma nonostante il nuovo acquisto, sembra che la dirigenza rossonera abbia comunque l’idea di prendere un altro estremo difensore. Stanno trapelando più nomi in queste ore.

Calciomercato Milan, nuovo portiere dal PSG? Le ultime da Di Marzio

Uno dei profili nella lista di Paolo Maldini e Frederic Massara è Sergio Rico, attualmente terza scelta del Paris Saint Germain dietro Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas. Lo spagnolo è un classe 1993 e una buona esperienza internazionale. Prima di volare a Parigi, ha vinto due Europa League con il Siviglia.

Stando a quanto rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport, nelle scorse ore c’è stato il primo contatto tra il Milan e il PSG per Rico. In questo momento non c’è il via libera del club francese, che in realtà vorrebbe cedere Navas e tenere lo spagnolo come vice Donnarumma.

Se venisse trovata una sistemazione per il costaricano ex Real Madrid, allora Rico rimarrebbe a Parigi. In questo momento per il Milan l’affare è bloccato. Tra l’altro, il giornalista Matteo Moretto di Relevo ha spiegato che i rossoneri sarebbero interessati a un semplice prestito dei sei mesi e tale soluzione non convincerebbe il portiere andaluso, che in caso di partenza preferirebbe un progetto più a lungo termine. Il suo approdo a Milanello appare complicato.