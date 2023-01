DAZN non funziona: Inter-Napoli non si vede, cosa è successo

I tifosi furiosi sui social: la partita di San Siro tra l’Inter di Inzaghi e il Napoli di Spalletti non si vede su Dazn

Inter-Napoli non si vede. Gli utenti Dazn di tutta Italia non stanno riuscendo ad assistere ai primi minuti dela partita più importante della sedicesima giornata di Serie A.

Basta farsi un giro sui social per leggere i tanti messaggi di protesta contro la piattaforma che non riesce a fornire il servizio pagato profumatamente. Sui teleschermi spunta così la scritta: “Al momento non è possibile mostrare il video. Riprova fra qualche minuto. Se il problema persiste, contatta l’Assistenza Clienti”.

Niente partita ma solo nelle scorse ore DAZN aveva deciso di aumentare i prezzi…