Milan, attento: un top club inglese vuole Giroud

Un top club della Premier League ha messo gli occhi su Giroud, in scadenza con il Milan: cosa succederà?

Tra le priorità della società rossonera in queste settimane c’è sicuramente il rinnovo di Olivier Giroud. Il bomber francese ha un contratto che scade a giugno 2023 e pertanto raggiungere un nuovo accordo è qualcosa di abbastanza urgente.

Il Milan non ha dubbi sulla volontà di continuare ad avere il giocatore in squadra per almeno un altro anno. L’ex di Arsenal e Chelsea si è dimostrato un elemento molto importante in queste due stagioni. È stato un protagonista dello Scudetto vinto nella scorsa annata e sta facendo benissimo anche in quella attuale.

L’attaccante si è sempre detto felice a Milano, gioca con continuità e ha la stima di tutti nell’ambiente. I tifosi lo adorano e non c’è motivo per immaginare un addio. Certamente va trovata l’intesa sul nuovo contratto, però trapela fiducia.

Calciomercato Milan, per Giroud sirene dalla Premier League

Chiaramente, Giroud è un centravanti che fa gola a più squadre e la possibilità di prenderlo a parametro zero è particolarmente attraente. Stando alle ultime indiscrezioni, c’è un top club della Premier League che vorrebbe riportarlo in Inghilterra.

The Times ha rivelato che il Manchester United è interessato all’ingaggio di Oliviero già per gennaio. Essendo rimasto senza Cristiano Ronaldo e non avendo una prima punta affidabile, Erick ten Hag ha bisogno di un rinforzo nel ruolo. Il francese sarebbe una buona soluzione.

Tuttavia, il Milan non pensa assolutamente a una cessione e spinge per il rinnovo. Lo stesso Giroud è propenso a restare in Italia e la sensazione è che alla fine un nuovo accordo verrà firmato.

Rinnovo Giroud, lo stipendio aumenterà?

Da capire se il Manchester United si farà avanti con un’offerta concreta. Intanto Paolo Maldini e Frederic Massara restano in contatto con l’entourage per finalizzare il rinnovo. Non vogliono assolutamente perdere il loro numero 9, che nonostante l’età non più giovanissima dà ancora buone garanzie.

Oggi Giroud percepisce uno stipendio da 3,2-3,5 milioni di euro netti a stagione, tale cifra potrebbe essere leggermente ritoccata. Grazie ai bonus le parti potrebbero raggiungere un’intesa in tempi brevi.