Rafael Leao e la giocata da fenomeno su Daniliuc: tacco e tunnel, roba mai vista (VIDEO)

Rafael Leao mattatore nella vittoria del Milan contro la Salernitana. Il numero da vero fenomeno diventa virale.

Torna la Serie A, torna il Milan. I rossoneri sono rientrati in campionato dopo la lunga sosta dovuta al mondiale in Qatar e lo hanno fatto nel migliore dei modi: con una vittoria.

Il Milan è riuscito a sconfiggere la Salernitana per due reti ad uno grazie alle reti di Rafael Leao e Tonali. Inutile la rete di Bonazzoli, che non basta ai campani. I rossoneri di Pioli nonostante qualche brivido nel finale riescono a portare a casa tre punti davvero importantissimi che permettono ai campioni d’Italia di non perdere la scia del Napoli. Un risultato non certo scontato se si pensa alla grande incognita della lunga sosta mondiale.

Tra i protagonisti della vittoria c’è certamente Rafael Leao. Il giocatore ha smentito qualsiasi dubbio su una possibile stanchezza dopo il rientro dal mondiale e ha sfogato la delusione per la amarissima eliminazione in Qatar (la corsa del Portogallo è stata fermata dal Marocco ai quarti di finale) con una prestazione davvero superlativa.

Il portoghese ha addirittura “scomodato” Stefano Pioli, che nel post partita si è sbilanciato in complimenti aperti. Il tecnico ha definito senza troppi giri di parole quella del giovane talento come “una delle migliori partite da quando è al Milan”. Ne ha elogiato il sacrificio, la disponibilità nei confronti della squadra, oltre ovviamente agli spunti offensivi che sono sempre stati il “punto forte” della casa.

Leao, partita da vero fenomeno: il numero è virale

In effetti, Leao è davvero stato una vera spina nel fianco per la difesa della Salernitana. Puntando la profondità e buttandosi negli spazi è riuscito e creare un vero scompiglio nel versante destro del campo. a colpire è stata soprattutto la continuità mostrata nel corso dell’incontro.

Nel corso della gara, Leao ha mostrato sempre più confidenza e sicurezza, tanto da riuscire a tentare senza troppi patemi anche giocate difficili, riuscendo a portarle a termine. Una serata davvero ispirata per il milanista. Chiedere a Daniliuc per informazioni. Il giocatore si è infatti trovato spiazzato nell’uno contro uno da un numero da vero campione. Leao lo ha puntato al vertice dell’area e, con un numero di tacco e suola, è riuscito a saltarlo con decisione. A quel punto, il difensore non ha potuto fare altro che stendere il milanista e ricorrere alla maniere forti.

La giocata, però, è comunque diventata il fermo immagine dello stato di grazia odierno di Leao ed è ben presto diventata virale. Un colpo degno del miglior Ronaldo che dimostra il talento del portoghese. Il Milan e Pioli si coccolano il loro campione. “Giocando così può essere presto un campione” ha detto sicuro il tecnico. Chissà se invece Santos, ex ct del Portogallo, ha avuto qualche rimpianto per non aver dato a Leao maggiore spazio al Mondiale.