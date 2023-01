Salernitana-Milan in diretta, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Salernitana Milan in diretta live, risultato in tempo reale e aggiornamenti minuto per minuto sulla partita dell’Arechi

La Serie A riparte e ad aprire le danze è proprio il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono all’Arechi per affrontare la Salernitana di Davide Nicola, lì dove la scorsa stagione è arrivato un rocambolesco pareggio.

La diretta del match inizierà alle ore 12:30

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Milan

La lista degli infortunati del Milan è sempre lunga ma Stefano Pioli ritrova finalmente Calabria e Saelemaekers, due pedine molto importanti per lo scacchiere rossonero. Non ci sarà invece Kjaer, alle prese con un lavoro personalizzato per ritrovare la condizione. Theo Hernandez e Giroud, gli ultimi arrivati dal Mondiale, sono regolarmente in campo. Brahim Diaz preferito a De Ketelaere.

La Salernitana scende in campo con il 3-5-2 e con subito l’ultimo arrivato: il portiere Ochoa, reduce da un ottimo Mondiale con il suo Messico. Così come Dia, anche lui protagonista in Qatar, in attacco insieme all’ex di turno Piatek.

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Lovato, Radovanovic, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradarić; Dia, Piątek.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.