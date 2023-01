Salernitana-Milan streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Ricomincia la Serie A dopo la lunga pausa per il Mondiale. Il Milan affronta la Salernitana all’Arechi. Di seguito le indicazioni su dove vedere la partita in programma oggi, mercoledì 4 gennaio, dalle 12.30

Sono passati oltre cinquanta giorni dal 13 novembre, quando si è giocato l’ultimo turno di Serie A prima della pausa per il Mondiale in Qatar.

Dove eravamo rimasti ? Per il Milan, all’autorete nei minuti di recupero di Milenkovic, decisiva per la vittoria contro la Fiorentina che ha consentito ai rossoneri di rimanere a -8 da un Napoli, sempre vincente in tutte le partite disputate tra fine settembre e novembre.

Cinquanta giorni dopo si riprende con il Milan ospite all’Arechi della Salernitana per il 16esimo turno di Serie A che si disputerà tutto, con un programma spezzatino dalle 12.30 alle 20.45, mercoledì 4 gennaio.

Per i rossoneri, un match alquanto insidioso contro una compagine, quella allenata da Nicola, che ha disputato una discreta prima parte di stagione che l’ha portata ad allontanarsi dalla zona retrocessione, uno scenario decisamente diverso rispetto a un anno fa quando, a inizio 2022, il club veniva salvato in extremis dall’attuale presidente Iervolino.

Salernitana-Milan, quante assenze

Oltreché per la pericolosità dell’avversario, la trasferta all’Arechi si presenta oltremodo pericolosa per il Milan per le tante assenze che dovrà fronteggiare Pioli. Oltre ai lungo degenti Ibrahimovic e Florenzi, l’allenatore rossonero non potrà disporre di Maignan, Origi, Rebic, Krunic, Messias e anche di Kjaer, la cui indisponibilità è stata comunicata poco prima della partenza per Salerno.

Formazione, dunque, di fatto obbligata per i rossoneri con Tatarusanu in porta, Calabria, Tomori, Kalulu e Hernandez in difesa; in mediana Tonali e Bennacer con Leao, Diaz e Saelemaekers a supporto di Giroud. Per quest’ultimo e Hernandez un rientro in campo immediato, a 4 giorni dal ritorno in gruppo dopo il Mondiale.

Assenze importanti anche per Nicola che non avrà a disposizione lo squalificato Candreva e gli infortunati Sepe, Maggiore e Mazzocchi. Vedremo se sarà schierato Bonazzoli, vicino alla cessione con Cremonese e Lazio tra i club più interessati.

Dove vedere Salernitana-Milan

Il match tra Salernitana e Milan sarà visibile oggi, mercoledì 4 gennaio dalle 12.30, in simulcast in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Calcio 251 e in streaming su Dazn. Non è prevista la diretta sul canale Zona Dazn disponibile alla posizione 214 di Sky.

Su quest’ultimo e gli altri canali sempre di Dazn su Sky andranno in diretta tutti gli altri match non trasmessi oggi dall’emittente satellitare, tra cui il posticipo delle 20.45 tra Inter e Napoli. Oltre a Salernitana-Milan, oggi saranno visibile in simulcast anche Lecce-Lazio e Fiorentina-Monza.

Il Milan tornerà in campo domenica 8 gennaio alle 20.45 nel posticipo della 17.a giornata di Serie A contro la Roma a San Siro. La sfida con i giallorossi di Mourinho sarà trasmesso in streaming sull’app di Dazn e, in diretta tv, sul canale Zona Dazn.

Diretta in chiaro, invece, su Canale 5, per il terzo match di gennaio che attende Leao e compagni, ovvero l’ottavo di Coppa Italia con il Torino, mercoledì 11 gennaio alle 21.