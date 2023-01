Arbitro e VAR di Milan-Roma: designazioni e precedenti

Poco fa l’AIA ha pubblicato le designazioni arbitrali in vista della prossima giornata. Ecco chi dirigerà tra campo e sala VAR il big match di domenica tra Milan e Roma.

Come di consueto a pochi giorni dalla prossima giornata di campionato, l’AIA e la Lega Serie A hanno stabilito le designazioni arbitrali in vista del turno numero 17 della stagione.

Il big match Milan-Roma, che si disputerà domenica 8 gennaio alle ore 20:45 a San Siro, è stato assegnato al fischietto Davide Massa di Imperia.

A coadiuvare l’esperto arbitro ci saranno i guardalinee Lo Cicero e Di Iorio, il quarto uomo Aureliano mentre in sala VAR spazio ad uno dei più esperti del settore, il signor Massimiliano Irrati.

I precedenti di Massa e Irrati con il Milan

Massa, fischietto classe 1981, ha un bilancio altalenante negli incroci in carriera con il Milan. L’arbitro ligure ha diretto i rossoneri in questa stagione solo nel successo di misura per 2-1 sul campo del Verona, giocatosi lo scorso 16 ottobre.

Sedici i precedenti per Massa con il Milan. Il bilancio attuale parla di 6 vittorie rossonere, 6 pareggi e 4 sconfitte della squadra campione d’Italia in carica. Dunque incroci equilibrati, anche se va ricordato il polemico 0-1 dello scorso anno in casa contro il Napoli.

Irrati invece, fischietto toscano classe ’79, ha condotto dalla sala VAR numerose partite del Milan in carriera. O meglio dal 2017 in poi, anno in cui fu introdotta l’innovazione tecnologica su monitor nel calcio italiano.

Sfortunato l’ultimo precedente: la letale sconfitta interna del Milan con il Napoli per 2-1 a settembre scorso. Anche in questo caso il bilancio di Irrati con i rossoneri è piuttosto equilibrato, visto che parla di 9 successi, 6 pareggi e 7 sconfitte. L’arbitro fiorentino ha tra l’altro già seguito al VAR tre match tra Milan e Roma in Serie A (con due vittorie milaniste).