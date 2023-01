Calciomercato, trattativa monstre: inserito anche l’obiettivo del Milan

Il club inglese vorrebbe inserire anche il trequartista nell’operazione: il Milan osserva in maniera interessata

Da qualche giorno è ormai cominciato il mercato invernale e i club si preparano per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Chi ha la disponibilità economica può investire per migliorarsi e non ci penserà due volte.

Chi non ha dubbi da questo punto di vista è il Chelsea, che economicamente non ha problemi e vuole investire già ora. I Blues sono agli ottavi di Champions ma stanno faticando in Premier League e per continuare ad andare forte in tutte le competizioni hanno bisogno di altri grandi acquisti. Graham Potter sa bene cosa serve alla sua squadra e la società si sta già muovendo.

Il primo obiettivo del Chelsea, da qualche settimana a questa parte, è diventato Enzo Fernandez del Benfica. I lusitani avevano prelevato il centrocampista dal River Plate in estate per 12 milioni e sul calciatore c’è anche il Milan, che però poi non ha affondato il colpo. Nella prima parte di stagione l’argentino ha fatto bene e dopo il Mondiale vinto i Qatar con l’Albiceleste la sua quotazione è schizzata alle stelle.

Il club londinese ha allora deciso di fare follie per il ventunenne e di pagare la clausola rescissoria messa dalle Aquile, di addirittura 120 milioni. Tuttavia, nelle ultime ore, le cose sono cambiate.

Il Chelsea, Ziyech nella trattativa per Enzo Fernandez

Sembrava tutto fatto quindi per l’immediato trasferimento del classe 2001 in Premier League per una cifra monstre, ma l’ultimo incontro fra le due società non ha portato alla fumata bianca per un motivo ben preciso.

Secondo quanto riportato da Record, il Chelsea avrebbe cambiato la propria offerta, formulando ai portoghesi una nuova proposta con meno cash, ma con l’inserimento di un calciatore. La notizia interessa sicuramente il Milan perché il calciatore in questione è proprio Hakim Ziyech. Il marocchino è stato a lungo cercato dai rossoneri, che hanno sondato la situazione anche nelle ultime settimane.

Il problema per Maldini è sempre stato l’ingaggio molto alto del classe ’93. Il Chelsea allora avrebbe deciso di inserirlo nell’affare per arrivare a Enzo Fernandez, abbassando la cifra a 75 milioni di sterline (quindi 85 milioni di euro circa). Il club londinese, stando sempre a Record, avrebbe inserito anche il prestito di due giocatori, Audrey Santos e David Fofana.

Milan, le altre piste

Ziyech si è allontanato negli ultimi giorni e il suo nome non viene più accostato con insistenza al Diavolo. Maldini e Massara stanno allora iniziando a lavorare per dei profili dello stesso ruolo, ma più giovani. Il nome che si è fatto in questi giorni è stato quello del giovane brasiliano Angelo Gabriel, giocatore di grandissima prospettiva ma per cui serve anticipare la concorrenza e sborsare una grossa cifra.