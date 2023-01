“Farà una grande carriera”: Milan, l’annuncio è una manna

L’annuncio sul giocatore è una vera manna per i tifosi rossoneri: “Farà una grande carriera”. Non ha alcun dubbio

Il Milan negli ultimi anni si è imposta come una delle società più giovani d’Europa. I rossoneri hanno scelto di basare il proprio progetto sportivo su una linea verde e giovani giocatori di prospettiva che possano, un domani, fare parte della prima squadra. E per alcuni il percorso sembra davvero bene avviato.

Maldini e Massara hanno mai consolidato una certa fama quando si tratta di puntare su giovani talenti dal sicuro avvenire. Da Tonali a Hernandez, passando per Leao, sino per esempio a Kalulu. Gli esempi della prima squadra, giocatori che ormai si sono imposti tra i top del campionato italiano, non sono però gli unici esempi della vincente politica giovani del Milan.

Per qualche giocatore già pronto per la prima squadra, ce ne sono altri che sono in prestito in altri club per completare il loro percorso di crescita nella speranza di trovare spazio in prima squadra e di mostrare il loro potenziale. Basta pensare al percorso di Daniel Maldini, attualmente in prestito allo Spezia o, all’inverso, al percorso di Tommaso Pobega, che dopo le fortunate esperienze in prestito è tornato alla casa madre e sta provando a trovare spazio nelle rotazioni della prima squadra.

Nei campi della seria A sono presenti diversi giocatori di proprietà del Milan che stanno trascorrendo un periodo in prestito altrove per trovare maggiore spazio.

Colombo, l’allenatore non ha dubbi: “Avrà una grande carriera”

Tra questi c’è anche Lorenzo Colombo, ventenne attaccante di proprietà rossonera attualmente in prestito al Lecce. Colombo è cresciuto nelle giovanili milaniste, e dopo un periodo in prestito alla Cremonese e alla Spal, quest’anno ha provato il grande salto sbarcando in Serie A. In 14 presenze con la maglia del Lecce ha già messo a segno 4 gol, mostrando tutto il suo potenziale. Nell’ultima gara di campionato, è stata proprio sua la rete che ha consentito ai salentini di conquistare una importante e sorprendente vittoria contro la Lazio.

Nel post partita, era evidente la gioia del tecnico del Lecce Marco Baroni, che ha nel post partita di Dazn analizzato la prova dei suoi soffermandosi anche sul gioiello rossonero. L’allenatore ha usato parole davvero al miele per Colombo, le cui qualità secondo lui sarebbero davvero importanti. “Farà una grande carriera” ha detto sicuro. Insomma, il giovane attaccante è già un predestinato, e sta sfruttando al meglio l’esperienza in una piazza importante come quella di Lecce per affinare le sue qualità. Il Milan, intanto, guarda e osserva. A fine anno, come sempre, sarà tempo di bilanci e di capire se il giocatore avrà bisogno di un nuovo periodo in prestito altrove, oppure se potrà fare parte del progetto rossonero.