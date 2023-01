Offerta da 100 milioni e Milan libero: Maldini può esultare

Il calciomercato del Milan potrebbe avere delle novità a brevissimo. Ribaltone da 100 milioni di euro che rendere felice il Diavolo

Il 2023 del Milan è iniziato sotto il segno di Rafael Leao. L’attaccante portoghese ha fatto differenza con le sue solite accelerazioni. E’ stato imprendibile per i difensori della Salernitana e la sua partita è stata condita da tante giocate di alta classe. Si è sacrificato anche in fase difensiva, giocando per i compagni.

Non è un caso che Stefano Pioli lo abbia elogiato in conferenza stampa: “Ha fatto una delle migliori partite da quando lavoriamo insieme – ha ammesso il tecnico del Diavolo -. Gli ho fatto i complimenti e adesso deve giocare sempre così. Non gli servono i miei consigli, però gli consiglio di restare assieme a noi”.

Una battuta sul futuro di Leao era chiaramente inevitabile e il mister come Sandro Tonali ha spinto verso una permanenza dell’attaccante. Questi sono i giorni che potrebbero cambiare il futuro del portoghese.

Il punto sul futuro di Leao

Il Milan è intenzionato a blindare il suo gioiello, mettendo sul piatto tanti soldi, ben sette milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027. Paolo Maldini e Frederic Massara sono costantemente in contatto con il suo entourage: c’è la convinzione di poter raggiungere presto un accordo, nonostante le mille difficoltà, legate soprattutto al caso Sporting.

La dirigenza rossonera ha sempre manifestato, anche pubblicamente, la propria fiducia, che scaturisce dalla volontà di Leao di voler continuare a giocare in rossonero. Il calciatore è consapevole che il Milan sia la migliore squadra dove poter crescere ancora. L’ambiente è l’ideale, i compagni lo stimano e il tecnico è colui che lo ha fatto diventare grande. Negli ultimi giorni si è iniziato a respirare un ottimismo ancora maggiore per una firma immediata di Leao sul nuovo contratto.

Novità da Londra

Il Chelsea, l’unica squadra che ha mosso passi concreti in estate, resta sullo sfondo ma nelle ultime ore si registrano movimenti di mercato che fanno pensare che la pista Leao possa davvero essere abbandonata presto.

Il club londinese, come riportano più fonti inglesi autorevoli, sono pronti a chiudere per Mykhailo Mudryk. Il talento ucraino, che ricopre lo stesso ruolo di Rafael Leao, è diventato l’obiettivo primario della squadra di Potter.

Sul giocatore dello Shakhtar Donetsk, accostato anche al Milan, c’è da tempo l‘Arsenal di Arteta ma il Chelsea vuole fare presto. Sarebbero previsto a breve un nuovo incontro con gli ucraini per chiudere, mettendo sul piatto ben 100 milioni di euro. E’ evidente che l’acquisto di Mudryk allontanerebbe definitivamente il Chelsea da Rafael Leao. Sarebbe più di un segnale del fatto che il portoghese abbia davvero deciso di continuare a giocare con il Milan.