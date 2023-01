Psg, scelto il portiere di coppa: indizio di mercato?

L’allenatore dei parigini ha preso la sua decisione e l’ha comunicata in conferenza stampa: ora la situazione può cambiare

In Francia comincia la coppa nazionale e il Psg debutta domani sera contro il Châteauroux, squadra di terza categoria. Ovviamente i campioni di Francia faranno riposare molti giocatori titolari per far sì che siano pronti per il campionato.

Riposerà anche Gianluigi Donnarumma: l’ex Milan si accomoderà in panchina e lascerà spazio a chi ha giocato meno. La scelta a questo punto doveva ricadere su uno fra Keylor Navas e Sergio Rico, ovvero le due riserve tra i pali dei parigini. La decisione è stata presa e la scelta è ricaduta sull’esperto costaricano.

Lo ha confermato in conferenza stampa proprio il tecnico Christhophe Galtier, che ha deciso che a giocare questo match di coppa sarà il 36enne, nonostante sia reduce dalle fatiche del Mondiale. Queste sono state le sue dichiarazioni in merito: “Giocherà Keylor domani. Ha avuto una decina di giorni per recuperare e ha ripreso il ritmo con un lavoro individuale e specifico”.

Sergio Rico non ha spazio, può cambiare aria

Questa decisione può essere molto importante in chiave mercato e il Milan rimane ovviamente molto attento. Ciò perché nelle ultime ore è stato riportato che Keylor Navas era in uscita da Parigi.

In quel caso il secondo diventerebbe Sergio Rico. Fra il Milan e il Psg ci sono stati contatti per lo spagnolo, ma con la cessione di Navas l’ex Siviglia non poteva esser messo sul mercato. A questo punto però c’è da capire bene gli sviluppi perché, se Galtier considera Navas il secondo, allora per Sergio Rico si chiude ogni spazio.

Il portiere piace al Diavolo e vorrebbe giocare di più, cosa impossibile se rimanesse a Parigi come terza scelta. Il Milan ha bisogno di un portiere di livello che sostituisca Mike Maignan, il cui infortunio si è rivelato più serio del previsto. Il francese non è ancora pronto e lo staff ha suggerito di non forzare, per cui si è deciso di non rischiare nulla.

Nel frattempo i rossoneri si sono comunque cautelati andando a prendere il colombiano Devis Vasquez dal Club Guaranì. Il 24enne sarà a disposizione di Stefano Pioli fra qualche giorno, ma nel frattempo il titolare rimane Ciprian Tatarusanu.