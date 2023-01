Roma, Mourinho tira un sospiro di sollievo: ci saranno a San Siro

Buone notizie per il club giallorosso in vista della sfida col Milan. Josè Mourinho può tirare un grosso sospiro di sollievo!

La prima giornata di campionato del 2023 ha rappresentato una grande gioia per i tifosi del Milan. Questi hanno potuto finalmente rivedere una squadra in campo sana, divertente, di qualità. Il gioco del Diavolo è piaciuto tantissimo nel match contro la Salernitana all’Arechi. Tanta fantasia e una miriade di azioni da gol create. Certo, si doveva concretizzare di più, ma la new entry granata Ochoa ha dimostrato il gran bene che si dice di lui.

Il portiere messicano, arrivato alla Salernitana da poco, ha effettuato ben nove parate. E non parate qualsiasi, ma dei veri e propri miracoli! Grande merito dunque al giocatore sudamericano, ma è innegabile che il Milan sia tornato ad essere il solito Milan. Strabilianti le prestazioni di tutti. Da Leao a Tonali, per passare a Giroud e Saelemaekers. Si è visto anche un buon Charles De Ketelaere, che ha avuto qualche occasione nitida da gol e stavolta non si è tirato indietro.

Peccato soltanto per la rete subita intorno l’80’, e che come spesso capita ha complicato una situazione di assoluto dominio. Una negligenza difensiva ha infatti permesso a Bonazzoli di imbucare in porta. Il Milan ha per fortuna retto bene, continuando a creare occasioni da gol anche nel finale. Un atteggiamento che dovrà essere assolutamente mantenuto domenica, nel focoso big match di San Siro.

Milan, il prossimo sarà big match

Domenica sera è sfida di fuoco a San Siro tra Milan e Roma. Le due squadre si incontreranno per la prima volta in stagione con tutta l’intenzione di vincere e far perdere punti importanti all’avversaria. I giallorossi sono lì, lontani sei punti e quarti in classifica. Importante la vittoria, seppur di misura, contro il Bologna per la squadra di Josè Mourinho. La Roma ha vinto per 1-0 grazie al gol di Lorenzo Pellegrini, approfittando anche del pareggio dell’Atalanta.

Adesso è tornata in piena zona Champions League, e ha la grande volontà di cambiare le gerarchie della classifica. Si pensava che la squadra giallorossa potesse far a meno di due elementi importantissima nella sfida contro il Milan. In realtà, l’emergenza è rientrata del tutto, e Mourinho potrà schierare il suo miglior undici.

Roma, Dybala e Zaniolo ok

Nel match contro il Bologna avevano preoccupato le uscite e le smorfie di dolore di Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala. Il primo, l’italiano, aveva rimediato una brutta botta al ginocchio. La sua sostituzione, tra il nervosismo del giocatore, aveva fatto pensare al peggio. L’argentino invece si era seduto in panchina molto dolorante, e lasciando appunto una certa apprensione nell’ambiente. Ma come riporta la Gazzetta dello Sport l’allarme per i due fantasisti è rientrato.

Per Zaniolo solo una botta appunto, mentre per Dybala si è trattato di semplici crampi. I due ci saranno senza dubbio a San Siro, a provare a mettere i bastoni tra le ruote al Milan. Parliamo di due giocatore molto pericolosi sotto il punto di vista offensivo. Non a caso Nicolò piace molto a Paolo Maldini e Frederic Massara. I due approfitteranno della presenza dell’azzurro per osservarne ancora qualità e caratteristiche.