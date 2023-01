Tonali e Leao, partenza sprint: sono nella Top-11 della 16.a giornata – FOTO

I due calciatori del Milan, subito a segno nella prima sfida ufficiale del 2023, hanno ottenuto voti e consensi davvero eccellenti dopo il match di ieri pomeriggio contro la Salernitana.

Il Milan ha iniziato il 2023 nel miglior modo possibile. Vincendo contro la Salernitana, in un match dominato ma nel finale anche un po’ troppo sofferto. Allo stesso tempo è giunta la sconfitta del Napoli capolista che riapre di fatto la corsa Scudetto.

Protagonisti assoluti del 2-1 di ieri allo stadio Arechi, gara disputatasi alle ore 12:30, sono stati i due goleador rossoneri. Sandro Tonali e Rafael Leao, che dopo un quarto d’ora di gioco hanno spaccato la partita dimostrando di essere già in grande forma.

Leao ha aperto le marcature con la solita splendida rete in ripartenza, con tanto di dribbling sul portiere Ochoa e pallone comodamente spedito in rete. Tonali invece ha ribadito in gol un’azione insistita con un diagonale potente e angolato.

La Top-11 di WhoScored dopo la giornata di Serie A

Come al termine di ogni giornata di campionato, il portale di numeri e statistiche WhoScored.com ha pubblicato la Top-11 della Serie A.

La 16.a giornata di campionato ha visto tra i protagonisti assoluti proprio Rafa Leao e Sandro Tonali. I due gioielli del Milan sono stati di fatto inseriti nella formazione migliore della settimana, uno come mediano e l’altro come miglior esterno sinistro.

Tonali è stato promosso con un punteggio di 8.7 totale, contando la prestazione di Salerno, le giocate decisive e la media-voto dei giornali. Tra l’altro il centrocampista del Milan ha il ranking più alto della giornata. Leao invece vanta un 8.4 totale.

Tonali and Leao make Whoscored’s Serie A Team of the Week pic.twitter.com/CnlXLziRtt — CHAMPIONS OF ITALY 🏆 (@MilanEye) January 5, 2023

Nella Top-11 della 16.a giornata spunta anche Guillermo Ochoa, il portiere della Salernitana che ieri ha sfidato il Milan. Al debutto in Serie A, l’esperto numero uno messicano si è conquistato la palma di miglior portiere della giornata grazie a numerose parate che hanno tenuto a galla la squadra campana ed evitato la goleada rossonera.