Zlatan Ibrahimovic dà spettacolo a Miami: nuovo look e fisico statuario (FOTO)

Zlatan Ibrahimovic è volato a Miami per gli ultimi scorci di vacanza. Fisico scolpito e condizione al top per il giocatore.

Il leone in gabbia non vede l’ora di tornare in campo. Zlatan Ibrahimovic è ormai da mesi fermo ai box per il brutto infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la prima parte di stagione, ma l’attesa per lo svedese è ormai giunta quasi al capolinea. Intanto si gode il tempo libero.

Zlatan Ibrahimovic lo scorso maggio ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico al ginocchio. Lo svedese si è dovuto operare a causa dell’instabilità dell’articolazione con una ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale. Un intervento in artroscopia che, sin da subito, aveva fissato i tempi di recupero in un periodo di 7/8 mesi, vista anche l’età non più giovanissima del fuoriclasse rossonero.

Quel lungo periodo ora è agli sgoccioli, e Ibrahimovic prosegue a grandi passi verso il suo recupero. “Tornerò quando starò bene” ha detto lo svedese, non volendo porre troppe pressioni su un eventuale recupero.

Quel che è certo, è che dal 5 Gennaio Ibrahimovic sarà di rientro a Milano e al centro sportivo per proseguire il suo lavoro mirato in vista del rientro in campo. Ad oltre 40 anni, Ibra ha ancora voglia di stupire.

Ibra – show a Miami: fisico scolpito e palleggi in spiaggia. Lo svedese pronto al rientro

Intanto, il giocatore si gode le ultime ore di riposo insieme alla famiglia. il Milan in vista delle feste ha concesso un po’ di riposo al giocatore, che è volato oltreoceano insieme alla famiglia. Dopo avere fatto capolino in Qatar per la finale tra Francia e Argentina, Ibra si è immerso nel sole di Miami.

Il campione svedese ha fatto capolino in una delle tante spiagge della zona, e tra sorrisi e giochi in acqua si è goduto un momento di relax e di pausa dal suo rigido programma di recupero. Non poteva mancare l’immancabile pallone. Anche in vacanza il giocatore non dimentica il suo amore per il calcio ed il suo obbiettivo di tornare presto a calcare il rettangolo verde. Ibrahimovic si è dilettato con palleggi e tiri, mostrando una forma fisica già eccellente.

Ibra ha sfoggiato un fisico davvero scolpito, a dimostrazione di come il lungo stop non abbia intaccato la professionalità maniacale del giocatore e il suo desiderio di essere sempre al top della forma. Addominali in vista, sorriso beffardo e un nuovo look con le treccine pronto per essere sfoggiato: Ibra è ufficialmente sulla via del rientro.

Lo svedese in questo lungo periodo di assenza ha fatto valere il suo peso nello spogliatoio rossonero dando il suo contributo con il suo carisma e la sua personalità. Ora, è pronto per tornare a farlo anche sul campo.