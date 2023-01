Adriano Galliani pazzo di gioia: la folle esultanza dopo il pareggio del Monza (VIDEO)

Il Monza riacciuffa l’Inter in pieno recupero e Adriano Galliani impazzisce di gioia. Le immagini della sua esultanza sono già virali

Adriano Galliani pazzo di gioia per il suo Monza. Il dirigente del club brianzolo è tornato a sfoggiare la sua esultanza, diventata famosa durante la lunga avventura al Milan.

Impossibile non esultare così dopo il gol del pareggio, arrivato in pieno recupero, contro l’Inter.

I nerazzurri di Simone Inzaghi erano passati in vantaggio al decimo del primo tempo, con Damian, facendosi raggiungere pochi secondi dopo da Ciurria. Al 22esimo, però, Lautaro Martinez era bravo a sfruttare un brutto errore di Mari, per riportare la sua squadra avanti.

L’Inter, pur soffrendo, stava così così assaporando la vittoria, fino al 93′, quando è arrivato il gol del pareggio di Caldirola. Il difensore, con la complicità di Dumfries, ha sfruttato in pieno un assist di Ciurria, beffando i nerazzurri.

I brianzoli fermano dunque la corsa dell’Inter, facendo esultare come non mai Adriano Galliani. Il suo cuore, diviso tra Milan e Monza, stasera non potrà che essere stracolmo di gioia.