ML – Bennacer rinnova con il Milan: siamo ai dettagli, firma vicinissima

Colpo di scena: Bennacer rinnova con il Milan, la trattativa è ai dettagli. Firma vicinissima, l’annuncio è atteso nelle prossime ore

Finalmente ci siamo! Il Milan è riuscito a trovare il totale accordo con Ismael Bennacer per il rinnovo. L’algerino, come anticipato da Gianluca Di Marzio, prolungherà il suo contratto col Milan sino al 2027. Proprio in queste ore è arrivato l’ok definitivo del giocatore al club rossonero. Le parti hanno raggiunto l’accordo su tutto: lo stipendio, la durata e anche la clausola rescissoria.

La firma, aggiunge Di Marzio, arriverà tra domani domenica 8 gennaio e lunedì 9 gennaio. Ma è davvero tutto fatto! Nel nuovo contratto di Ismael Bennacer rimane la clausola rescissoria di 50 milioni di euro. MilanLive.it, in base alle informazioni apprese dalla redazione, conferma le indiscrezioni: siamo ai dettagli ed è molto vicino a questa importante e attesa firma. Il Milan, il nuovo e grande Milan, si appresta a concludere uno dei tre importantissimi rinnovi. I prossimi della lista Rafael Leao e Olivier Giroud.

Rinnovo Bennacer, a breve la firma: i dettagli economici

Bennacer firmerà un nuovo contratto fino al 2027, sfiorerà i 4 milioni con i bonus. Importante novità riguarda la clausola rescissoria da 50 milioni, già presente nel contratto attuale: la società, di comune accordo con il club e l’entourage (rappresentato solo da poche settimane da Enzo Raiola), ha deciso di confermarla alla stessa cifra e stesse condizioni.