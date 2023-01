Calciomercato Milan, vice Theo a zero: colpo dal Portogallo

Spunta un nome nuovo per il ruolo di vice Theo Hernandez: il Milan per la prossima stagione prenderà un nuovo terzino sinistro.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già le idee chiare sui ruoli nei quali intervenire nella prossima sessione estiva del calciomercato. Uno di questi è quello di terzino mancino.

Fodé Ballo-Touré non ha pienamente convinto da quando veste la maglia rossonera e la dirigenza è propensa a varare un cambiamento al termine della stagione. Verrà comprato un nuovo vice di Theo Hernandez, che comunque resterà il titolare indiscusso della fascia sinistra.

A Stefano Pioli serve un sostituto più affidabile dell’ex Monaco, che potrebbe fare ritorno in Ligue 1 oppure valutare altre eventuali offerte. La scorsa estate era richiesto in Turchia, soprattutto dal Galatasaray. Per 4-5 milioni di euro la sua cessione si potrebbe concretizzare.

Calciomercato Milan, nuovo terzino da Lisbona?

Il Milan nei prossimi mesi deciderà su quale laterale mancino puntare dalla stagione 2023/2024. Da settimane stanno circolando dei nomi e nelle ultime ore ne è emerso uno nuovo.

Stando a quanto rivelato in Inghilterra da Sky Sports, il club rossonero sarebbe in corsa per Alex Grimaldo del Benfica. Il 27enne spagnolo ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e dunque in estate si può trasferire a parametro zero in un’altra squadra.

Sulle tracce del giocatore vengono segnalate anche Juventus, Villarreal e Valencia. La fonte riferisce le società citate sarebbero interessate sia a raggiungere un pre-accordo per fine stagione sia a un trasferimento immediato.

Grimaldo al Milan, affare difficile: il motivo

Grimaldo sarebbe sicuramente un ottimo innesto per la corsia mancina di Stefano Pioli. È un terzino di buon valore e rappresenterebbe un upgrade rispetto a Ballo-Touré. Realisticamente, però, bisogna dire che è improbabile il suo arrivo al Milan.

Infatti, l’ex Barcellona cerca una squadra nella quale poter giocare con continuità e in maglia rossonera ciò non sarebbe possibile. La presenza di Theo Hernandez lo relegherebbe al ruolo di riserva da impiegare occasionalmente. Lui ha altri piani per il suo futuro. Le opzioni non gli mancano e certamente troverà una sistemazione adatta alle sue ambizioni.