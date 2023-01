Manchester United, sfida al Milan: ten Hag vuole soffiare un bomber a Pioli

Uno degli attaccati nella lista di Maldini e Massara piace molto anche al Manchester United: ci sarà un duello di mercato?

Il Milan nella prossima sessione estiva del calciomercato potrebbe prendere un nuovo centravanti. Olivier Giroud, nonostante il contratto in scadenza a giugno, sembra essere l’unico abbastanza sicuro di rimanere.

Con il bomber francese si tratta “solo” di trovare l’accordo sul rinnovo. La società non ha dubbi sulla sua importanza per la squadra e vuole tenerlo assolutamente. I contatti con l’entourage sono in corso e si spera presto di arrivare alle firme.

Anche Zlatan Ibrahimovic è in scadenza, però nel suo caso bisognerà valutare le condizioni fisiche nei prossimi mesi. Ha 41 anni e viene da un infortunio serio, non è ancora certa la data del ritorno in campo. A proposito di infortuni, anche Divock Origi ne sta avendo e pure la sua permanenza potrebbe essere a rischio se non dovesse convincere nel resto della stagione.

Calciomercato Milan, nuovo bomber dalla Bundesliga?

Paolo Maldini e Frederic Massara faranno le dovute valutazioni sul parco attaccanti attuale. Comunque non mancano le punte nel mirino della dirigenza rossonera.

Uno dei nomi che piacciono è Randal Kolo Muani, già nel mirino un anno fa quando era in scadenza con il Nantes. Poi ha preferito trasferirsi in Germania all’Eintracht Francoforte, con il quale ha messo insieme 8 gol e 11 assist in 23 partite. Ha anche segnato con la Francia al Mondiale in Qatar, realizzando il 2-0 nella semifinale contro il Marocco dopo che era stato Theo Hernandez a firmare la rete del vantaggio.

Muani piace anche ad altre società europee importante. Stando a quanto rivelato da Sky Sport Deutschland, il Manchester United è molto interessato al giocatore. Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, i Red Devils sono alla ricerca di un nuovo attaccante.

Quanto costa Kolo Muani?

Il Manchester United ha una grande disponibilità economica e non avrebbe problemi a comprare il cartellino dall’Eintracht Francoforte. Da capire se farà un tentativo già in questo mercato di gennaio oppure se attenderà la sessione estiva.

La valutazione di Muani si aggira sui 35 milioni di euro. Un prezzo che può crescere se il francese dovesse continuare ad avere un ottimo rendimento nel resto della stagione. Il Milan continuerà a seguirlo, ma non sarà l’unico club a farlo. All’ex Nantes non mancheranno le opzioni per il futuro.