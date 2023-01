Bennacer rinnova, clausola rescissoria confermata: quando si attiva, cifra e dettagli

Bennacer rinnoverà il suo contratto con il Milan, l’accordo è stato raggiunto: emergono anche dettagli sulla clausola di risoluzione.

Paolo Maldini e Frederic Massara ce l’hanno fatta. Dopo settimane di trattative, hanno trovato l’intesa per il prolungamento contrattuale di Ismael Bennacer. Nei prossimi giorni la firma.

Per il Milan si tratta di un’operazione importantissima, perché permette di blindare uno dei titolarissimi della squadra di Stefano Pioli. Il contratto attuale scade a giugno 2024 e senza accordo sarebbe stato obbligatorio finalizzare una cessione entro la prossima sessione estiva del calciomercato.

La dirigenza ha discusso a lungo con Enzo Raiola, nuovo agente del giocatore, e alla fine le parti hanno trovato una quadra soddisfacente. L’algerino continuerà a vestire la maglia rossonera. I tifosi sono felicissimi che questa trattativa abbia avuto un esito positivo, cosa tutt’altro che scontata. Visti alcuni precedenti, c’era il timore che l’affare non andasse in porto.

Rinnovo Bennacer-Milan, stipendio e clausola: i dettagli dell’accordo

Bennacer oggi guadagna uno stipendio da circa 1,6 milioni di euro annui e con il nuovo contratto percepirà circa 4 milioni di euro netti fino a giugno 2027. Si tratta di aumento considerevole, ma meritato. Il Milan riconosce l’importanza del calciatore per la squadra.

La clausola di risoluzione rimane, fissata sempre a 50 milioni, valida solo per le squadre estere ed esercitabile solo a luglio. Stando a quanto riferito dal giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, tale clausola non potrà essere attivata nell’estate 2023. Dunque, il club rossonero è al riparo da eventuali brutte sorprese per il momento. Lunedì dovrebbe essere il giorno della firma.

La cifra sta facendo un po’ discutere i tifosi, visto che in molti la ritengono un po’ bassa. Però per la società era fondamentale trovare un’intesa per prolungare la scadenza contrattuale di Bennacer. È stato trovato un compromesso.

Isma piace in Premier League

Il Milan è a conoscenza dell’interesse di alcune squadre della Premier League per il centrocampista algerino. Liverpool, Arsenal, Chelsea e Manchester United stavano monitorando la situazione. Tutte società ricche e particolari senza problemi a investire.

Maldini e Massara sono stati bravi a chiudere l’accordo con Raiola. Un addio futuro non è stato scongiurato, però la dirigenza rossonera si è messa al riparo a breve termine. Poi se nell’estate 2024 arriverà qualcuno con 50 milioni, Bennacer potrebbe scegliere di lasciare Milanello. Al momento, il Diavolo si gode il suo gioiello.