Milan-Roma, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Milan-Roma, big match di stasera valido per la 17esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45!

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Milan-Roma, l’attesissimo big match della diciassettesima giornata di Serie A. Le due squadre sono pronte a contendersi con la grinta e la forza tre punti importantissimi. Come affermato da Stefano Pioli, certamente, la partita non deciderà le sorti dello Scudetto. Ma è altrettanto vero che il Diavolo non può permettersi di perdere per strada punti importanti se vuole rimanere alle calcagna del Napoli e non perderlo di vista.

Attualmente sono cinque i punti che separano i rossoneri dalla capolista azzurra. Vincere contro la Roma significherebbe mantenere il passo e contemporaneamente allontanare una ipotetica rivale allo Scudetto e alla qualificazione in Champions League, senza voler fare calcoli o previsioni. Dunque, attenzione massima e cura di ogni dettaglio in campo. I giallorossi possono vantare una rosa dall’alto tasso tecnico, servirà grande coraggio e identità di gioco.

Milan-Roma, i grandi assenti del match

L’elenco degli indisponibili per il Milan, in vista del match contro la Roma, è ancora lunghissimo. Assente chiaramente Mike Maignan. Conosciamo ormai bene il problema al polpaccio che sta trattenendo il portierone francese ai box. Al suo posto Ciprian Tatarusanu, anche perchè il nuovo arrivo Devis Vasquez non è ancora reclutabile da mister Pioli. La lunga lista degli assenti continua con gli infortunati Kjaer, Ballo-Toure, Florenzi, Krunic, Messias, Origi, Rebic e Ibrahimovic. Ben dieci le assenze nel Milan, dunque. Quasi un’intera squadra! Per fortuna il Diavolo ha sempre dimostrato di saper affrontare ogni problema, e anche di eluderlo con bravura e coraggio.

Per quanto riguarda la Roma, il grande assente è certamente Josè Mourinho. Lo Special One non sarà infatti in panchina per la squalifica rimediata prima della sosta Mondiali. L’allenatore portoghese dovrà scontare due turni di squalifica. La prima contro il Bologna nella scorsa giornata, e stasera appunto contro il Milan a San Siro. Recuperati invece Zaniolo e Dybala, i due fantasisti che avevano tenuto i tifosi romanisti col fiato sospeso per qualche ora. Mou, anche a distanza, potrà fare affidamento su due dei suoi migliori elementi. L’azzurro e l’argentino erano usciti acciaccati dal match contro il Bologna, ma hanno appunto ognuno recuperato dai problemini.

Gli assenti in casa giallorossa rimangono dunque Georgino Wijnaldum, Ebrima Darboe e Andrea Belotti.

Milan-Roma, le formazioni ufficiali

Milan e Roma hanno appena diramato ognuna il proprio 11 ufficiale. Scopriamo dunque insieme le scelte di Stefano Pioli e Josè Mourinho.

Formazione Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.