Samu Castillejo si frattura il polso: l’immagine fa impressione (FOTO)

Samu Castillejo è rimasto vittima di un duro infortunio. L’immagine fa impressione. Il polso è completamente fratturato

Samu Castillejo non è stato particolarmente fortunato nel corso della sua carriera per quanto riguarda gli infortuni. L’ex giocatore del Milan, attualmente in forza al Valencia, come ricorderanno i tifosi rossoneri ha spesso dovuto far fronte a qualche problema fisico di troppo che ne ha condizionato il rendimento. La scorsa stagione con la maglia del Milan ha dovuto saltare ben 17 gare nel corso della stagione. Un fattore che è stato sicuramente tra gli elementi che hanno spinto il club rossonero a cedere il giocatore al Valencia.

In Spagna la sua avventura sembrava iniziata nel migliore dei modi, con Castillejo che era riuscito a collezionare 12 presenze nella stagione della Liga. Si è però dovuto fermare per l’ennesimo pesante infortunio. L’ex milanista ha infatti subito una frattura del polso. Sebbene l’area non sia centrale nel gioco del calcio, e quindi l’infortunio non desti certo preoccupazione per il suo futuro professionale, sarà comunque costretto a restare fermo diverse settimane e a prendersi del tempo per recuperare dall’infortunio lontano dal campo, con buona pace del Valencia e di Gattuso che vedono un nuovo giocatore aggiungersi alla già affollata infermeria in un momento della stagione piuttosto serio. Il Valencia è infatti reduce dalla partita contro il Cadice.

Castillejo, l’infortunio fa impressione: le immagini incredibili

L’infortunio di Castillejo è stato più grave del previsto. Il giocatore ha voluto postare le immagini direttamente dall’ospedale dove sta venendo trattato del suo posto fratturato sui social, e quello che si vede non è certo rassicurante. Il polso si è completamente spezzato e ha assunto una forma e una posizione che fa davvero rabbrividire. Castillejo ha dovuto subire un’operazione per sanare la frattura, e dopo di che non gli resta che seguire il lungo periodo di riabilitazione che gli permetta di tornare in campo nel più breve tempo possibile.

Fortunatamente, come detto, si tratta di un infortunio alla mano che non dovrebbe compromettere in alcun modo il suo rientro in campo. Castillejo ha voluto scrivere su Instagram ai suoi tanti tifosi un messaggio per aggiornare sulle sue condizioni.

“La vita ci colpisce, ci ferisce, ci spinge, ci butta giù” ha scritto l’ex esterno del Milan. “Ma ci insegna anche, ci corregge, ci premia”. Un messaggio del giocatore per farsi forza in questi momenti difficili. “Vivere è questo, cadere e rialzarsi sempre” ha concluso. La disavventura non sembra averlo abbattuto ma anzi dato la carica per raggiungere preso l’obbiettivo. “Sto contando i giorni per tornare” ha concluso.

Il messaggiò è chiaro. Castillejo non vede l’ora di potere presto tornare in campo. E con lui il Valencia, che spera presto di tornare ad avere il suo contributo per uscire da questo momento complicato.