Beccato a San Siro durante Milan-Roma: la trattativa entra nel vivo (FOTO)

Un’importante rivelazione durante Milan-Roma, match che vale il posticipo della 17.a giornata. La presenza di questo personaggio è una svolta per la trattativa tanto chiacchierata.

Molto importante la gara di questa sera per il Milan. I rossoneri cercheranno di portare a casa i tre punti contro la Roma, così da non lasciar scappare nuovamente il Napoli capolista.

L’attenzione dei tifosi milanisti ovviamente è tutta sul big match della 17.a giornata di Serie A. Un turno che ha visto vincere rivali come Napoli e Juventus, ma anche pareggiare a sorpresa i cugini dell’Inter.

Ma gli occhi dei più attenti sono anche in direzione della tribuna autorità di San Siro. Infatti è stata svelata dai cronisti la presenza per Milan-Roma di un personaggio molto importante.

Il padre di Rafa Leao in tribuna: si avvicina il rinnovo?

Come svelato da Gianluca Di Marzio e da alcuni suoi collaboratori, il match di questa sera è visto da vicino anche da Antonio Leao. Si tratta del padre di Rafa Leao, l’attaccante del Milan che ha il futuro sempre più intricato.

Excl. Antonio Leão, Rafael’s father, is at the San Siro, watching AC Milan against Roma. 🏟🔴⚫️ #ACMilan Leão’s lawyer, Ted Dimvula, expected to arrive in Milano in the coming days. pic.twitter.com/GeOC1FWsSf — Luca Bendoni (@LucaBendoni) January 8, 2023

Leao senior è dunque in tribuna a San Siro, quasi come prova concreta della fase avanzata nella trattativa per il rinnovo di Rafael. Il contratto dell’attaccante scadrà nel 2024, ma è fondamentale per il Milan sbrigare la pratica in queste settimane, prima che sia troppo tardi.

Molto probabile dunque che il padre di Leao e la dirigenza rossonera a breve dialogheranno per il contratto del numero 17, titolarissimo della formazione di Pioli e molto richiesto anche dai club esteri.

Nei prossimi giorni è atteso a Milano anche Ted Dimvula, avvocato che sta seguendo personalmente l’affare Leao. Dimvula dovrebbe avere la procura da parte della famiglia del calciatore per valutare le proposte rossonere e capire se effettivamente c’è la possibilità la convenienza nel prolungare il suo contratto.