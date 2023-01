Calabria, lo sfogo dopo Milan-Roma: “Arrabbiati e delusi”

Calabria tramite Instagram ha pubblicato una sorta di sfogo dopo il deludente pareggio del Milan contro la Roma.

Il 2-2 contro la Roma ha lasciato rabbia e delusione in casa Milan. La squadra di Stefano Pioli si era trovata in vantaggio di due gol e si è fatta incredibilmente rimontare nel finale.

I giallorossi hanno sfruttato delle clamorose disattenzioni su due palle inattive per conquistare un insperato pareggio a San Siro. Davvero gravi gli errori in marcatura nelle reti realizzate da Roger Ibanez e Tammy Abraham. Sapendo che gli avversari sono forti in quelle situazioni, serviva un’attenzione maggiore.

I campioni d’Italia hanno buttato 2 punti e si ritrovano adesso a -7 dalla capolista Napoli, oltre che raggiunti dalla Juventus. Davvero un peccato quel blackout che ha impedito di fare bottino pieno davanti ai numerosi tifosi che si sono recati allo stadio sperando di gioire per una vittoria importante.

Davide Calabria commenta il deludente risultato di Milan-Roma

Uno dei più amareggiati per il pareggio in Milan-Roma è Davide Calabria, che ha affidato al suo profilo ufficiale Instagram una sorta di sfogo: “Arrabbiati e delusi per il risultato finale. In un momento storico sempre più mediatico, dove bisogna per forza creare problemi, mi piace sempre di più guardare la realtà“.

Il capitano rossonero ha proseguito così il suo messaggio: “Meritavamo senza dubbio la vittoria. Non ci siamo riusciti per dei dettagli che abbiamo già analizzato e che miglioreremo, ma non pensiamo minimamente sia tutto sprecato. La strada è in salita, ma questa squadra non ha paura delle grandi sfide. Lo abbiamo sempre dimostrato, il compattarsi ancora di più ed uscire al meglio nei momenti più delicati, insieme“.

Calabria è convinto che la squadra saprà reagire al risultato deludente di San Siro: “Sarà un campionato ancora più difficile e avvincente. Non vediamo l’ora di scendere in campo per proseguire il nostro percorso. Daremo tutto quello che possiamo, come sempre, per arrivare a competere dove spetta a questa squadra. Testa alta e avanti tutta, oggi e ancor di più AC Milan“.