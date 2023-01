E’ in città, arriva la firma che fa felice il Milan – VIDEO

Finalmente la firma. Il portoghese è in sede per legarsi al club: ora è davvero tutto fatto. Le immagini non lasciano alcun dubbio

Si avvia alla conclusione una telenovela che andava avanti da troppo tempo. Il giocatore è pronto a mettere nero su bianco e a legarsi alla sua nuova squadra. El Chiringuito Tv ha pubblicato le immagini dell’arrivo dell’attaccante a Londra: ora la firma sul contratto che lo legherà al Chelsea fino al prossimo 30 giugno.

Si tratta chiaramente di Joao Felix, che per mesi è stato accostato alle migliori squadre italiane. Il nome del portoghese è stato fatto anche per il Milan, oltre che per Inter e Juventus. La destinazione più probabile, però, è sempre stata la Premier League. Arsenal, Manchester United e Chelsea avevano mosso passi concreti con Jorge Mendes per acquistarlo.

Ora è tutto fatto: Felix – come detto – è a Londra per chiudere l’affare con i blues. Un affare che porterà nelle casse dell’Atletico Madrid una cifra vicina agli 11 milioni di euro per il prestito. Il Chelsea, chiaramente, si farà carico anche del pesante ingaggio dell’attaccante.

Il puzzle è quasi completo

L’approdo di Joao Felix al Chelsea fa chiaramente felice anche il Milan. Gli inglesi, ora, difficilmente tenteranno un assalto a Rafael Leao. Il suo connazionale di fatto, gli chiude le porte. La situazione esterno sinistro è in continua evoluzione.

🚨IMAGEN EXCLUSIVA #JUGONES y @elchiringuitotv 🚨 👋Joao Félix pone rumbo a Londres para cerrar su fichaje por el Chelsea. pic.twitter.com/K3L38BODhB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 10, 2023

Anche l’Arsenal, infatti, è vicina a mettere le mani sulla propria ala, quel Mudryk, accostato pure al Milan, che nei giorni scorsi è stato ad un passo dal Chelsea. L’ucraino giocherà a Londra ma lo farà con la maglia dei Gunners, anche così si spiega la decisione di chiudere per Joao Felix.

Via libera per Leao

Nessun tentativo, invece, per Rafael Leao. Un segnale chiaro che fa capire, ancora di più, che l’attaccante resterà in rossonero. A gennaio non si muove e il Milan ora come non mai crede fortemente nel suo rinnovo. Il Diavolo, come più volte raccontato, ha deciso di spingersi oltre i sette milioni di euro netti a stagione.

Una cifra importante che conferma la volontà di far sul serio dei rossoneri, che non hanno alcuna intenzione di privarsi della loro stella. Il nodo legato al caso Sporting, sembra essere stato sciolto, con il Milan che non si farà carico della multa. E’ atteso a breve un nuovo summit, con l’avvocato e il padre del giocatore, per la definitiva accelerata per un rinnovo che Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono chiudere al più presto.