Inter, Inzaghi può sorridere: le ultime verso la Supercoppa

Sky Sport fornisce nuovi importanti aggiornamenti sulle condizioni degli infortunati in casa Inter. Simone Inzaghi può sorridere!

Non è stato il weekend più fortunato per le due cugine milanesi Inter e Milan, quello appena trascorso. Entrambe le formazioni sono incappate in un risultato assolutamente deludente. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno subito una battuta d’arresto per mano del Monza di Berlusconi. 2-2 il risultato finale, con i brianzoli a trovare il pareggio sul finale. La gara ha acceso una marea di polemiche, causate dal gol annullato ad Acerbi, che avrebbe potuto decretare la vittoria definitiva per 3-1 dell’Inter.

E’ andata così, però. Con il Biscione che ha smarrito per strada 2 punti molto importanti. Identica situazione quella del Milan, ma lo scivolone è stato forse peggiore. La squadra di Stefano Pioli, infatti, si è fatta rimontare di ben due gol negli ultimi minuti della gara contro la Roma. Anche a San Siro è terminata 2-2, tra la delusione e l’amarezza dei tanti tifosi e della squadra stessa, incapace di credere a quanto successo.

C’è bisogno di riscatto, quanto prima, per alzare umore e motivazioni. Per Inter e Milan c’è adesso la Coppa Italia da disputare. I nerazzurri il Parma stasera, i rossoneri il Torino domani sera. Due gare, valide per gli ottavi di finale, che potranno essere utili a recuperare energie mentali importanti. Ma anche fisiche, perchè Simone Inzaghi e Stefano Pioli potranno attuare un pò di turn over per far rifiatare i fedelissimi. Non troppo il Milan, che conta ben otto indisponibili!

Milan, la situazione infortuni

Conosciamo abbastanza bene la situazione precaria della rosa milanista. Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi, Ante Rebic, Divock Origi, Fode Ballo-Tourè, Rade Krunic e Mike Maignan sono ai box per infortunio. Quasi un’intera formazione manca all’appello. E’ da poco ritornato in gruppo Junior Messias, ma è probabile che il brasiliano abbia bisogno di qualche giorno per entrare in condizione. Da ricordare che il 18 gennaio il Milan dovrà disputare la prestigiosissima Supercoppa Italiana contro l’Inter.

E con un attacco che fa fatica a respirare, potendo contare sul solo Giroud, chi potrà riaccogliere Pioli in vista dell’importante sfida? Ad oggi, pare che soltanto Divock Origi e Rade Krunic siano prossimi al rientro. Molti invocano al mercato, ma al momento pare che Maldini e Massara non abbiano in mente particolari colpi. Come sta messa invece l’Inter? Simone Inzaghi, secondo Sky Sport, può tornare a sorridere.

Inter, recupera per la Supercoppa

Sky ha fatto oggi pomeriggio un focus attento sulle condizioni della rosa nerazzurra. In vista della Supercoppa, pare improbabile il recupero dall’infortunio di Romelo Lukaku. Questa stagione si sta rivelando davvero sfortunata per l’attaccante belga, che tra problemi fisici e occasioni sprecate potrebbe non meritarsi la conferma da parte dell’Inter. Buone notizie per Inzaghi in merito al suo centrocampo. Difatti, Brozovic, infortunatosi durante la sosta Mondiali, pare prossimo al rientro. Il croato non dovrebbe avere problemi ad esserci per la finale di Supercoppa contro il Milan, dato che il suo recupero sta procedendo molto bene.

Buone notizie in casa Inter anche per Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella. I due centrocampisti, usciti acciaccati dal match contro il Monza, hanno effettuato oggi tutti gli esami del caso. E come riporta Sky Sport non è stata evidenziata alcuna lesione per Barella e Calhanoglu. Torneranno a lavorare in gruppo tra un paio di giorni. Sembra dunque indubbia anche la loro presenza per l’attesissimo derby di Supercoppa in Arabia Saudita.