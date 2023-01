Milan, arriva in sede: svolta per la firma

E’ solo questione di tempo per la firma del giocatore. Il centrocampista è atteso a Casa Milan per la fumata bianca: il punto della situazione

Sono giorni frenetici per il calciomercato del Milan. Il tifoso rossonero attende impaziente novità sui rinnovi di Ismael Bennacer, Rafael Leao e Olivier Giroud.

Allo stesso tempo si augura di abbracciare un nuovo portiere, anche se le ultime notizie non sembrano andare verso questa direzione. D’altronde le prestazioni di Ciprian Tatarusanu non sono state così negative. Non prendere un estremo difensore, poi, significherebbe che il ritorno di Mike Maignan non è così lontano.

Giorni caldi

Ma sono i discorsi legati ai rinnovi a tener banco in questo momento. Come è noto nei prossimi giorni dovrebbe tenersi un nuovo summit tra l’entourage di Rafael Leao e la dirigenza rossonera per fare il punto della situazione. L’ottimismo per la firma è cresciuto parecchio nell’ultima settimana: il Diavolo è pronto ad alzare l’offerta, superando il tetto dei sette milioni di euro netti a stagione. Uno sforzo importante che dovrebbe portare alla fumata bianca. Il nodo legato al caso Sporting sembra essere stato risolto, con il Milan che non si farà carico della multa da 19 milioni di euro.

E’ tempo delle firme

A Casa Milan, però, in queste ore è atteso anche Ismael Bennacer. Come raccontato nella serata di sabato, è di fatto arrivata la fumata bianca: Paolo Maldini e Frederic Massara hanno raggiunto un accordo con il nuovo entourage dell’algerino a circa 4 milioni di euro netti a stagione, con i bonus. Verrà mantenuta la clausola rescissoria da 50 milioni di euro, valevole solamente per l’estero ed esercitabile solamente nella prima quindicina di luglio a partire dall’estate del 2024.

Si è parlato molto di una possibile firma già nella giornata di oggi ma salvo colpi di scena non dovrebbe essere così. Più facile che il centrocampista si rechi nella sede del club, in via Aldo Rossi, giovedì, all’indomani del match di Coppa Italia contro il Torino.

Il calendario del Milan è davvero intasato. Venerdì sarà già vigilia di campionato, sabato partenza per la Puglia dove si giocherà contro il Lecce. Per i rossoneri non è previsto il ritorno a Milano ma la squadra di Stefano Pioli è pronta a viaggiare direttamente in Arabia Saudita. A Riyad il 18 gennaio si giocherà la Supercoppa Italiana, contro l’Inter.

Bisognerà dunque aspettare ancora per gli annunci ufficiali ma la firma di Bennacer, che ha fortemente voluto il Milan, non è in discussione. Ormai è davvero solo questione di tempo, di ore. Il popolo rossonero potrà continuare a godersi il talento algerino.