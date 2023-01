Milan, sfida all’Atletico per un talento italiano: costa 30 milioni

Uno dei giocatori che piacciono al Milan è finito nel mirino di una big della Liga: il suo futuro potrebbe essere in Spagna.

Il Milan non ha previsto di fare particolari investimenti nella sessione invernale del calciomercato, ma sicuramente un paio di colpi importanti arriveranno in estate. I tifosi si aspettano dei rinforzi di buon livello.

I ruoli nei quali Stefano Pioli avrebbe bisogno di un intervento sono noti. Ad esempio, un nuovo esterno destro offensivo gli farebbe molto comodo. Alexis Saelemaekers e Junior Messias non danno sufficienti garanzie in termini di incisività. Tradotto: servono più gol, più assist e più giocate decisive.

Già nella scorsa estate si era parlato della possibilità che Paolo Maldini e Frederic Massara intervenissero, ma poi non se n’è fatto nulla. Nonostante i tanti rumors su Hakim Ziyech e altre ali offensive, i rossoneri non hanno cambiato nulla in quella posizione. E niente dovrebbe cambiare anche in questo mercato di gennaio.

Calciomercato Milan, un obiettivo va nella Liga?

Il Milan sta monitorando diversi esterni destri in vista della prossima estate. Ci sono diversi nomi nella lista della dirigenza e oggi non è presto per dire quale sia l’obiettivo primario.

Tra i profili che interessano c’è anche Nicolò Zaniolo, il cui contratto scade a giugno 2024 e che senza rinnovo può essere un’occasione nel calciomercato estivo. Potrebbero bastare circa 30 milioni per portarlo via dalla Roma, che non ha in programma un incontro a breve per trattare il rinnovo.

Oltre al Milan, ad osservare seriamente la situazione c’è l’Atletico Madrid. Il Messaggero riferisce che i Colchoneros stanno pensando a lui per sostituire Joao Felix, destinato a un prestito secco particolarmente oneroso (10-11 milioni di euro) al Chelsea. Anche Juventus e Borussia Dortmund sono interessate.

Zaniolo diventerà un top player?

Il 23enne toscano è certamente un giocatore con del potenziale, ma finora non è chiaro che tipo di carriera potrà avere. C’è il rischio che rimanga un’eterna promessa se non farà un salto di qualità al più presto.

Zaniolo ha chiesto circa 4 milioni di euro netti a stagione per rinnovare, però la Roma non è affatto sicura che lui valga questi soldi. Non a caso, la trattativa non è decollata e c’è la concreta possibilità di un trasferimento a fine stagione.

Un ambiente come quello del Milan potrebbe fargli bene. Pioli ha dimostrato di saperci fare con i giovani e anche la presenza di una leggenda come Maldini può aiutarlo a crescere. Per adesso non c’è nulla di concreto, vedremo se la società rossonera si farà avanti nei prossimi mesi.