Coppa Italia, formazioni ufficiali di Milan-Torino

Le formazioni ufficiali degli ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan stasera alle ore 21 sfida il Torino, una gara secca che decreterà subito il passaggio del turno ai quarti.

Scatta oggi l’impegno di Coppa Italia per il Milan. La squadra di Stefano Pioli debutta stasera nella competizione nazionale, sfidando in casa il Torino alle ore 21 in punto.

Partita valida per gli ottavi di finale di un torneo che il Milan non vince dal lontano 2002-2003, praticamente venti anni fa. La sfida con il Toro sarà secca e diretta, ovvero decreterà già oggi chi passerà ai quarti di finale di Coppa Italia. In caso di parità nei novanta minuti scatteranno tempi supplementari e, eventualmente, i calci di rigore.

Mister Pioli deve fare a meno questa sera di ben 8 calciatori: Mike Maignan, Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Alessandro Florenzi, Fodé Ballo-Touré, Rade Krunic, Ante Rebic e Divock Origi. Rispetto al match di campionato contro la Roma recupera soltanto Messias.

Le formazioni ufficiali di Milan e Torino

Il Milan stasera cambia modulo. Come anticipato dai giornali, Pioli proverà un inedito 3-5-1-1 per cercare di dare spazio alle seconde linee e sperimentare contro il Torino nuove soluzioni tattiche. La grande novità è il ritorno da titolare di De Ketelaere in attacco, mentre i due titolarissimi Leao e Giroud riposano in panchina.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino:

MILAN (3-5-1-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Pobega, Tonali, Vranckx, Dest; Diaz; De Ketelaere. A disp.: Mirante, Vasquez, Hernandez, Bozzolan, Calabria, Bennacer, Bakayoko, Adli, Messias, Leao, Lazetic, Giroud. All: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Buongiorno; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp.: Berisha, Rodriguez, Bayeye, Zima, Adopo, Linetty, Karamoh, Garbett, Dembele, Seck, Radnoijc. All: Juric.