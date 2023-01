Fifa 23, i candidati TOTY: ci sono sei giocatori del Milan

Sono stati annunciati i candidati al TOTY di Fifa 23. Il Milan la squadra più rappresentata in Italia: sono sei giocatori

Se la stagione della Serie A è ancora a metà percorso, con il girone di andata in via di conclusione e un girone di ritorno pronto per essere tutto vissuto, per gli appassionati di FIFA è appena arrivato uno dei periodi più attesi dell’anno. Il più famoso videogioco di calcio, che continua ad appassionare i gamer di tutto il mondo, sta per arrivare al classico “bilancio di fine anno”, o per meglio dire di inizio anno nuovo.

Stanno infatti per essere deciso il Team of The Year, più comunemente noti come TOTY. Ovvero i migliori giocatori dell’anno solare appena trascorso, un evento che rappresenta la punta di diamante della modalità più famosa di Fifa, l’Ultimate Team.

Sebbene si debba aspettare ancora qualche tempo per avere la certezza dei giocatori che sono riusciti a superare la “scrematura finale” del pubblico, sono già state rese note le candidature per i migliori giocatori dell’anno.

Milan nei TOTY di Fifa, i rossoneri la squadra più rappresentata in Serie A

Anche il Milan è bene rappresentato nelle nomine del Team of The Year. I rossoneri, forti anche dello scudetto vinto nella passata stagione, sono il club italiano maggiormente “coinvolto” nelle nomine della squadra dell’anno di Fifa, con ben sei giocatori a rappresentare i rossoneri.

I Migliori al Mondo — i nostri nominati per il Team of the Year 😍

Vota ora e dì la tua sul #TOTY! #FIFA23 | @EASPORTSFIFA | @EA_FIFA_Italia — Lega Serie A (@SerieA) January 10, 2023

Il Milan ha almeno un giocatore della propria rosa nella ristretta cerchia dei migliori per ogni ruolo. In porta, Mike Maignan non è certo una sorpresa tra i pali. Il numero uno rossonero è uno dei portieri più quotati d’europa, e la cosa trova riscontro anche nel virtuale.

In difesa, a tenere alta la bandiera del Milan sono Fikayo Tomori e Theo Hernandez. Entrambi i giocatori sono arrivati a Milano da “esuberi” di altre big europee. Oggi, invece, sono giocatori di primo livello, tra i migliori nel loro ruolo in Europa. Una crescita davvero impressionante, così come quella di Sandro Tonali. Il centrocampista milanista è nella lista dei TOTY per quanto riguarda la mediana. Dal primo anno in chiaroscuro, alla lista dei migliori dell’anno.

Chiudono la lista Olivier Giroud e Rafael Leao, entrambi inseriti nella lista dei migliori attaccanti per i TOTY. Esperienza e gioventù a tinte rossonere. Anche questi successi “virtuali” sono indice dell’ottimo lavoro fatto dal Milan.

Come detto, il Milan con sei giocatori è la squadra di Serie A più rappresentata in questa classifica. Seguono Inter (Lautaro Martinez, Barella, Brozovic) e Juventus (Sczesny, Vlahovic Kostic, Bremer) con tre, Lazio (Milinkovic – Savic e Immobile) e Fiorentina (Biraghi e Amrabat con due) e con un solo rappresentante Roma (Pellegrini) e Napoli (Osimhen).

Intorno al 20 Gennaio, dovrebbero essere ufficializzati quali saranno ufficialmente i TOTY. Intanto, le votazioni sono già iniziate.