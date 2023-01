Theo Hernandez, l’annuncio dell’agente è clamoroso: “Al Milan per sempre se…”

Le dichiarazioni dell’agente del terzino mancino dei rossoneri. Parole che fanno sognare i tifosi, come non mai. Ecco cosa ha detto Quilón

Theo Hernandez è uno dei giocatori più amati dai tifosi del Milan. Il terzino francese, arrivato in Italia tra lo scetticismo generale, è stato, senza dubbio, il più grande acquisto di Paolo Maldini.

Nessuno come il Direttore tecnico rossonero ha creduto nel giocatore 25enne di Marsiglia. In Spagna era considerato un giovane di talento ma dalla testa calda.

A Milano grazie alla fiducia di Maldini e Massara e al lavoro di Stefano Pioli è diventato il terzino sinistro più forte al mondo. Il Mondiale in Qatar lo ha certificato ma oggi definire Theo Hernandez solo un terzino appare davvero fin troppo riduttivo. Al Milan ormai fa di tutto, dal difensore al mediano alla mezzala.

I sostenitori del Diavolo sono pazzi del francese ma sono in pochi a sognare di vederlo per sempre in rossonero. Nel calcio d’oggi, ormai, è davvero molto complicato che un giocatore decida di rimanere per tutta la carriera in una squadra. C’è sempre più la convinzione che le bandiere sono ormai estinte.

Parla l’agente

Le parole di Manuel Garcia Quilón, procuratore di Theo Hernandez, potrebbero però far ricredere molti. Forse sognare la sua permanenza a vita al Milan non è così impossibile: “Ogni giocatore ha una squadra nella quale trova il proprio habitat, la propria identità – ammette l’agente ai microfoni di SerieANews.com – Theo, da quando è arrivato al Milan, si è sentito identificato e voluto bene sia da Maldini e Massara che da tutto l’ambiente, tutti i tifosi. È stata una combinazione perfetta per lo sviluppo della grande carriera che sta facendo. Non possiamo dimenticare che è stato un elemento fondamentale del Milan tornato ad essere campione d’Italia dopo un decennio, successo ottenuto con tanti giovani. Da Theo a Tonali, Tomori, Bennacer, Leao… Tutti hanno talento e gioventù, una situazione perfetta per migliorarsi”.

Milan nel cuore – “È cresciuto tanto a San Siro, è felicissimo della città e del club: se la squadra continua a crescere come sta facendo lui, non escludo che voglia restarci sempre. Nel calcio non si sa mai cosa possa accadere, ma Theo non potrebbe essere più contento e grato”.

Mondiale da protagonista

“Il rendimento di Theo si commenta da solo – conclude Quilón -. Non stiamo scoprendo nessuno, gioca da quattro anni a un livello clamoroso. Ha segnato più di 20 gol, firmato più di 25 assist, partecipa al 50% delle giocate offensive della sua squadra e, a tutto questo, va aggiunta la potenza fisica che utilizza difensivamente. È diventato uno dei migliori terzini sinistri al mondo. Forse il migliore”.