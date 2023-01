Coppa Italia, Milan-Torino in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita degli Ottavi che si disputa a San Siro.

Il Milan vuole archiviare il deludente pareggio in campionato contro la Roma e spera di ripartire con una vittoria in Coppa Italia. Stasera a San Siro c’è la sfida per gli Ottavi di Finale contro il Torino, squadra che ha sconfitto i rossoneri in Serie A nel match di fine ottobre.

Coppa Italia, Milan-Torino: la cronaca della partita

1′ – Match iniziato!

Alle ore 21:00 l’arbitro Rapuano fischierà l’inizio della partita.

Le formazioni ufficiali di Milan-Torino

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Dest; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Pobega, Diaz; De Ketelaere. A disp.: Mirante, Nava; Bozzolan, Calabria, Hernandez; Adli, Bakayoko, Bennacer; Giroud, Lazetic, Leao, Messias. All.: Pioli

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Dembelé, Vojvoda, Zima; Adopo, Garbett, Gineitis, Linetty; Karamoh, Radonijc, Seck. All.: Juric.