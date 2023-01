Milan-Torino, streaming gratis e diretta tv: dove vedere match di Coppa Italia

Il Milan affronta il Torino nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia. Di seguito le indicazioni su dove vedere la sfida in programma a San Siro mercoledì 11 gennaio alle 21

Come da tradizione, a Gennaio, comincia la fase finale della Coppa Italia, quella nella quale entrano in gioco le prime otto classificate dello scorso campionato che disputeranno i match degli ottavi di finale con le rivali qualificate nei turni precedenti.

Il Milan, semifinalista della passata edizione, ospita il Torino a San Siro in quello che passerà alla storia come l’ottavo di finale con più pubblico di sempre. Dovrebbero essere, infatti, ben 60mila gli spettatori attesi per l’ennesimo confronto tra rossoneri e granata in questa fase della competizione.

Quella odierna è la terza sfida agli ottavi tra Milan e Torino nelle ultime quattro edizioni di Coppa Italia. Nelle precedenti due si è imposto sempre il Milan, 4-2 ai supplementari nel 2020 e ai calci di rigore l’annata seguente dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi i tempi regolamentari e l’extra time.

Prosegue l’emergenza in casa rossonera con Pioli che recupera il solo Messias per il match odierno. Ancora out Origi, Krunic, Rebic, Maignan e Kjaer oltre ai lungo degenti Florenzi e Ibrahimovic. Ulteriore assenza quella di Thiaw che deve scontare ancora una squalifica eredità della Coppa di Germania.

Pioli dovrebbe optare per un pò di turnover con Gabbia, Dest, Adli, Pobega e De Ketelaere possibili titolari alla stregua di Tonali che, squalificato per il prossimo match di campionato con il Lecce, partirà dal primo minuto alla stregua di Tatarusanu, confermato in porta. Possibile partenza dal 1′ anche per Leao, considerate le poche alternative in attacco.

Milan-Torino, dove vedere l’ottavo di finale di Coppa Italia

Alla stregua di tutti gli altri match della competizione anche Milan-Torino è un’esclusiva di Mediaset. La partita, pertanto, sarà visibile in chiaro, gratuitamente, su Canale 5 dalle ore 21 con ampio pre e post partita. Chi non potrà seguire la partita in tv, può farlo in streaming, sempre gratuitamente, sul sito di Sportmediaset o tramite la app di Mediaset Infinity. In telecronaca per Milan-Torino, Massimo Callegari con Monica Bertini in studio insieme a Christian Panucci, Ciccio Graziani e Graziano Cesari.

Vi ricordiamo che Canale 5 trasmetterà anche, mercoledì 18 gennaio dalle 20, la finale di Supercoppa Italiana tra Milan e Inter in programma a Riyad, in Arabia Saudita.

Milan-Torino, l’avversario ai quarti di finale

Chi passa tra Milan e Torino affronterà ai quarti di finale la vincente dell’ottavo tra Fiorentina e Sampdoria, in programma giovedì 12 gennaio dalle ore 18 (diretta tv su Italia 1). I quarti di finale di Coppa Italia sono in calendario tra il 1 e il 2 febbraio con programmazione che sarà definita, in dettaglio, alla conclusione di tutti i match degli ottavi.

Su MilanLive potrete seguire la diretta testuale in tempo reale di Milan-Torino. Al termine, dichiarazioni e commenti del post partita oltre al video con gli highlights e le immagini salienti.