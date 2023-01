Ufficiale la firma del portoghese: il Milan esulta

Mancava solo l’annuncio ufficiale, ora non ci sono più dubbi: l’attaccante portoghese è un nuovo rinforzo del Chelsea. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

E’ arrivato il comunicato ufficiale, il calciatore portoghese è l’ultimo colpo del Chelsea. Il club inglese, attraverso i propri canali, ha annunciato di avere l’attaccante in prestito.

Si tratta chiaramente di Joao Felix, che lascia l’Atletico Madrid per sei mesi, trasferendosi a Londra. Prima di firmare con i Blues, l’ex Benfica ha prolungato il proprio accordo con i Colchoneros, fino al 30 giugno 2027. Il Chelsea per usufruire delle prestazioni del talento portoghese ha versato nelle casse del club spagnolo ben 11 milioni di euro.

Gli inglesi, chiaramente, si faranno carico anche dell’importante stipendio, che per i prossimi sei mesi costerà 5-6 milioni di euro. Un affare importante per i londinesi e per lo stesso Felix che avrà la possibilità di rilanciarsi dopo un periodo complicato.

Non c’era feeling con Simeone e l’addio all’Atletico Madrid appariva inevitabile. Il Chelsea può così avere il suo attaccante esterno cercato con insistenza negli ultimi mesi. I Blues sembravano poter mettere le mani su Mudryk ma l’ucraino vestirà un’altra maglia: sbarcherà ugualmente a Londra ma c’è l’Arsenal, che lo segue da più tempo, ad essere pronta ad accontentare le richieste dello Shakhtar Donetsk.

Il Milan sorride

L’acquisto di Joao Felix da parte del Chelsea non può che rendere felice il Milan. Il giocatore portoghese di fatto va ad occupare il ruolo che sarebbe potuto diventare di Rafael Leao se i rossoneri in estate avessero accettato l’offerta inglese.

Oggi l’attaccante del Milan è un po’ più lontano da Londra e sempre più vicino al rinnovo con il Milan. L’arrivo al Chelsea di Felix può essere visto come un segnale che va verso questa direzione. E’ certo che i rossoneri non si priveranno di Leao a gennaio e in questo momento non sembrano esserci squadre pronte a soddisfare le richieste del Diavolo, mettendo sul piatto più di 100 milioni di euro. In estate si vedrà…

Rinnovo in vista

Ma nel frattempo il Milan, come vi abbiamo raccontato ampiamente in questi giorni, ha deciso di fare sul serio per il rinnovo di Leao. Sul tavolo del portoghese è pronto così a finire un nuovo contratto da oltre sette milioni di euro netti a stagione. Dalle parti di via Aldo Rossi si respira sempre più ottimismo e c’è la speranza che la fumata bianca arrivi presto. Con un contratto rinnovato, l’estate rossonera sarebbe più tranquilla