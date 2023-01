Calciomercato Milan, nel mirino un centrocampista: è un ex Manchester City

Secondo Sky Sports UK, il Milan è in corsa per il talento del centrocampo. Il suo club è pronto a metterlo sul mercato già a gennaio…

Il Milan è sempre attento ai vari talenti emergenti in giro per l’Europa e per il mondo. E’ ormai un’attività oculata e attenta quella del club, che attraverso la sua area scouting cerca di scovare giovani dalle grande potenzialità ma sconosciuti, e quindi dai valori di mercato più che contenuti. Modalità ormai abbastanza diffusa, l’unica, insieme alla cura e allo sviluppo del proprio Settore Giovanile, che può garantire un’importante sostenibilità economica.

Lo dimostra l’ultimo acquisto messo a segno direttamente in Paraguay, dal Club Guaranì. Il Milan si è assicurato un giovane portiere, osservato e consigliato dall’esperto Moncada, per meno di 500 mila euro. Affaroni, se mai Devis Vazquez, portiere in questione, dovesse presto esplodere ed affermarsi in Serie A. Ma l’emblema di tale politica gestionale al Milan è rappresentata da Pierre Kalulu. Il club rossonero ha prelevato il grande difensore, oggi uno dei migliori in Italia e in Europa, per una cifra irrisoria direttamente dal Settore Giovanile del Lione. Quanto vale oggi Pierre? 30 milioni di euro sono ormai pochi!

E attenzione, perchè Maldini e Massara stanno seguendo in maniera concreta un altro giovane dalle belle speranze, che potrebbe approdare in Serie A già a gennaio. Sconosciuto sì, ma dalle potenzialità indiscusse.

Milan, occhi in Inghilterra: l’interesse fa clamore

Secondo Sky Sports UK, probabilmente la più accreditata fonte sportiva inglese, il Milan è piombato forte su Fisayo Dele-Bashiru. Di chi parliamo? Di un classe 2001 di origini nigeriane, e centrocampista di ruolo. La notizia, secondo quanto circola in Inghilterra, ha creato un grande clamore, dato che Fisayo milita soltanto in League One, praticamente la Serie C inglese. Ma non solo il Milan. Il 21enne è seguito anche da PSV, Besiktas e Antalyaspor.

Con contratto in scadenza la prossima estate, il suo club ha provato e riprovato a rinnovarlo, ma pare che il giovane nigeriano abbia fatto la sua scelta. E’ pronto a palcoscenici più importanti, dato che il suo talento è ormai stato notato da diversi club in Europa e di più alto livello. Ma conosciamo meglio Fisayo Dele-Bashiru.

Dele-Bashiru, ruolo e caratteristiche

Il 21enne finito nel mirino del Milan viene descritto come un regista di centrocampo puro, ma con la grande prerogativa di portarsi spesso in zona offensiva. Ha spinta, fisico e una notevole tecnica. Non è altissimo (1,74 cm), ma vanta possanza fisica. Di piede destro, ha già segnato cinque gol e fornito tre assist nel corso di questa stagione. Ed è soltanto un centrocampista! Nel suo club, lo Sheffield Wednesday, non è ancora un titolarissimo data la giovane età, ma da la sensazione che ogni volta che è in campo sa muovere gli equilibri di gioco come un giocatore di grande esperienza.

Un fattore importante fa capo al fatto che Fisayo è cresciuto nel vivaio del Manchester City, per poi passare in Prima Squadra allo Sheffield nel 2020. Potrebbe dunque trattarsi di un assoluto talento. Uno che ha solo bisogno di maggiore stimoli e di tempo per portare a compimento le sue potenzialità. Sky Sports afferma che il suo attuale club non è disposto a perderlo a zero in estate, e con la giusta offerta è pronto a cederlo già a gennaio. Il Milan pare intenzionato a fare sul serio, e il giocatore è rimasto totalmente estasiato da questo corteggiamento.

Scopriremo presto se presto verrà aperta una trattativa per il centrocampista nigeriano. Valore di mercato? Il Milan potrebbe aggiudicarselo per 1 milione di euro.