Calciomercato Milan, occhi sul centrocampista: è sfida al Napoli

Anche il club rossonero interessato al mediano che gioca in Ligue 1, protagonista al Mondiale: la notizia arriva dall’Inghilterra

La sessione invernale di mercato ha preso il via ormai da una decina di giorni e le indiscrezioni non mancano, anche in casa Milan. Fino ad ora i rossoneri si sono mossi solo sul fronte portieri, andando a prendere Devis Vasquez.

Il portiere colombiano è l’innesto che al momento rimpiazza, anche numericamente, l’infortunato Mike Maignan, ma potrebbe non essere l’unico colpo in entrata da parte del club rossonero per questo mese di gennaio. Nei giorni scorsi si è parlato tanto della possibilità di un approdo a Milanello del fantasista del Chelsea Hakim Ziyech, ma ora al Diavolo è stato accostato un altro calciatore marocchino.

Anche quest’ultimo è stato grande protagonista con la propria nazionale al Mondiale in Qatar, nel quale il Marocco ha raggiunto le semifinali, cedendo solo contro la Francia. Un altro elemento che ha colpito positivamente nelle sfide del torneo, e che ha attirato immediatamente l’interesse di tanti grandi club, è il centrocampista Azzedine Ounahi.

Milan interessato a Ounahi

Ounahi è un centrocampista 22enne che milita in Ligue 1, nelle file dell’Angers. Il suo nome non era conosciuto prima del Mondiale, nel quale hanno impressionato le sue doti atletiche e di temperamento.

Il classe 2000 ha tenuto testa a tanti grandi campioni in mezzo al campo ed era da ogni parte con le sue grandi doti di corsa e di resistenza. Dall’Inghilterra arriva la notizia che anche il Milan sarebbe interessato al suo profilo. La notizia la riporta Sky Sports UK. Effettivamente al Diavolo potrebbe far comodo un giocatore con quelle caratteristiche, anche se al momento ci sono già tanti giocatori nel ruolo.

C’è da capire come si evolverà la situazione legata a Bakayoko, con il francese che potrebbe anche decidere di salutare Milanello, dal momento che non ha mai trovato spazio quest’anno. Solo in quel caso si potrebbe prendere in considerazione un innesto a centrocampo.

Napoli in pole, ma ci sono anche club inglesi

Sempre stando a quanto riportato da Sky Sports UK, nella sezione relativa alle news dei trasferimenti, il Napoli è in vantaggio e sta preparando un’offerta per il centrocampista, il cui contratto scade nel 2026. In Italia riportano che i partenopei avrebbero già l’accordo con il calciatore e questo sarebbe un fattore molto importante. Sky Sports UK spiega inoltre però che le pretendenti a Ounahi non sono finite qui perché, oltre alle due italiane, ci sono anche due club inglesi sulle sue tracce. Il sito però specifica che i nomi delle due società di Premier League non sono ancora noti.