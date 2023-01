Doppio infortunio: il club blocca la cessione

Una bella grana quella degli infortuni, che riguarda indirettamente anche il mercato del Milan. Con questi due stop i rossoneri devono subire un importante stop nella trattativa.

Il mercato invernale del Milan non sembra molto attivo al momento. I rossoneri hanno già piazzato un colpo in entrata, ovvero l’ingaggio del giovane e semi-sconosciuto portiere Devis Vasquez.

Ora toccherà a qualche situazione in uscita e alle questioni legate ai rinnovi contrattuali più delicati. Ma Maldini e Massara durante il mese di gennaio terranno d’occhio alcune situazioni che potrebbero crearsi per quanto riguarda il mercato in entrata.

Come per esempio eventuali rinforzi per l’attacco. Il Milan, tra infortuni e mancanze strutturali, potrebbe migliorare volentieri il reparto offensivo e non mancano le idee. Anche se al momento non vi sono trattative così chiare e concrete.

Sfuma il colpo dall’Inghilterra: il Chelsea lo ritira dal mercato

Una delle possibilità concrete che il Milan stava seguendo, in realtà da settimane, sembrava quella di provare ad ingaggiare un fantasista che desse qualità, tecnica e imprevedibilità alla manovra d’attacco.

Stiamo parlando di Hakim Ziyech, talento marocchino del Chelsea che si è ben messo in mostra durante i Mondiali 2022 in Qatar. Un calciatore da tanto tempo nel mirino dei rossoneri, anche se l’operazione per portarlo al Milan non sembra essere così semplice e lineare.

Il Milan ha sperato di poter avvicinare Ziyech, che finora è rientrato poco nei piani del Chelsea e del tecnico Graham Potter. Però sono giunte dall’Inghilterra due cattive notizie che di fatto tolgono definitivamente questa opzione dalle mani dei rossoneri.

Ovvero il doppio infortunio in attacco subito dalla squadra Blues. Prima Cristian Pulisic, poi Raheem Sterling si sono fermati per stop muscolari piuttosto seri nel match di coppa contro il Manchester City.

Infortuni che si sommano ai tanti problemi della squadra di Potter, che già in questi giorni deve fare a meno di altri titolarissimi come Kanté, James, Mount e Broja, quest’ultimo altro ex obiettivo del Milan.

Il Chelsea ha bisogno di Ziyech

La brutta notizia per il Milan è che con questi infortuni in attacco, proprio Ziyech potrebbe tornare davvero utile ai Blues. Il marocchino potrebbe approfittare degli stop dei suoi colleghi di reparto per ottenere spazio e restare come elemento importante a Londra.

Pulisic ne avrà almeno per 2 mesi, mentre Sterling è ancora da valutare ma il suo stop muscolare non sarà affatto rapido e indolore. Ziyech scala così le gerarchie a Stamford Bridge, puntando alla maglia da titolare come trequartista dietro la punta.

Male per il Milan, che aveva sperato in un colpo di coda per convincere il Chelsea e Ziyech al più presto possibile. Invece per ora l’algerino sembra tornato intoccabile per gli inglesi.