LIVE ML – Rinnovo Bennacer, è il grande giorno: firma nel pomeriggio

Finalmente è arrivato il grande giorno! Tutto pronto per la firma sul nuovo contratto di Ismael Bennacer. Segui con noi LIVE l’evento a Casa Milan…

Il Milan lo ha voluto e l’ha ottenuto, ma ovviamente è stata decisiva la volontà del calciatore. Ismael Bennacer, al contrario di altri, ha scelto di rimanere in rossonero e di prolungare il suo contratto con un anno di anticipo. La trattativa è stata lunga, cominciata nel febbraio del 2022, ma è arrivata a compimento. Si dice che il centrocampista algerino abbia messo in atto il cambio agente – da Sissoko a Enzio Raiola – pur di rimanere al Milan.

Già, perchè pare che il vecchio manager avesse la losca intenzione di portarlo via a parametro zero, o comunque di imbastire una trattativa con ricco ingaggio per condurlo chissà in Inghilterra e in Premier League. Bennacer in persona ha fatto subito inversione di marcia, garantendosi la possibilità di stare ancora al Milan, il club che lo ha portato alla totale consacrazione. Il cambio agente è avvenuto nel mese di dicembre, ed è bastato pochissimo (uno, due colloqui) per trovare l’accordo tra la dirigenza milanista ed Enzo Raiola.

Il compromesso è stato trovato per una cifra complessiva, bonus inclusi, di 4 milioni di euro netti a stagione. Praticamente quanto chiedeva Bennacer per restare! Il nuovo contratto, sino al 2027, mantiene la clausola rescissoria da 50 milioni di euro. Pare che questa avrà validità a partire dall’estate del 2024.

E oggi sarà giorno di festa a Casa Milan. Ismael Bennacer si recherà nella sede rossonera questo pomeriggio per firmare il nuovo contratto, con il club a dare l’annuncio ufficiale. Godiamoci insieme il lieto evento! MilanLive.it vi darà tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Il rinnovo di Bennacer tappa per tappa

– IN AGGIORNAMENTO –