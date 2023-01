Milan, annuncio a sorpresa: “Resterà, ma non così a lungo”

Una importante dichiarazione scuote l’ambiente milanista. L’annuncio del cronista, molto informato sui fatti, riguarda le prossime strategie di mercato della squadra di Pioli.

Il Milan come sempre negli ultimi anni guarda al futuro. Ciò vuol dire non pensare soltanto agli acquisti istantanei ed estemporanei per rimpolpare la rosa, bensì a progettare nell’insieme una squadra di prospettiva.

Una strategia che è tutt’altro che diversa da quella proposta dalla vecchia proprietà Elliott Management. Infatti anche sotto il controllo di RedBird Capital il Milan continuerà a lavorare per il futuro.

In quest’ottica si inseriscono anche le trattative per blindare i calciatori migliori del Milan. Ovvero evitare di perdere a basso costo ed in breve tempo quegli elementi che, sulla carta, costituiscono l’anima della formazione di Pioli, anche in proiezione futura.

Leao, le dichiarazioni del giornalista lo avvicinano al rinnovo

Una delle questioni più intriganti e difficili da risolvere per il Milan pare essere proprio legata ai rinnovi. Ormai non fa più notizia parlare di Rafael Leao, l’attaccante classe ’99 che è in scadenza tra un anno e mezzo.

Urge aumentare ingaggio e durata del contratto di Leao, viste le diverse richieste internazionali e il rischio di perderlo persino a costo zero nell’estate 2024. Il Milan è al lavoro e le ultime dichiarazioni di un personaggio informato sui fatti fanno ben sperare.

A Tuttomercatoweb.com è intervenuto il cronista portoghese David Novo, editor del quotidiano Record. Le sue sensazioni sul rinnovo di Leao sembrano positive: “Ogni report su di lui porta a pensare che rinnoverà. Abbiamo parlato di recente col padre e sembra che le conversazioni stiano andando nella direzione del rinnovo e penso che lo farà”.

Ottime notizie per il Milan. Ma non senza insidie; Novo ha anche ammesso che la permanenza di Leao al Milan non sarà eterna: “Ciò non vuol dire che resterà a lungo o per sempre. Per il Milan è importante intanto rinnovare ma credo che Rafa sarà un pezzo pregiato di mercato, una big di Premier League spenderà per lui tanti soldi. Sarà un jackpot per il Milan, dovesse tenere alto il livello potrà far guadagnare ai rossoneri oltre 100 milioni”.

Prima il rinnovo, poi si valuteranno le offerte

La strategia del Milan, se confermate le ipotesi di Novo, sarebbe dunque chiara. Fare di tutto per blindare Rafael Leao ed evitare che la scadenza al 2024 possa rappresentare un grosso ostacolo.

Ma non è da escludere che dopo la firma il Milan possa, ovviamente con maggiore calma e raziocinio, valutare eventuali offerte. La Premier League segue da vicino la crescita del classe ’99, che come detto dal cronista portoghese, può arrivare a valere più di 100 milioni. Se Enzo Fernandez costerà al Chelsea circa 124 milioni, non ci sarebbe nulla di cui stupirsi.