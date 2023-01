Milan in ritiro: la decisione dopo il ko contro il Torino

E’ successo dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Torino di Ivan Juric. Così si prova a svoltare e a rialzare la testa

La decisione è arrivata nella notte dopo il pesante ko contro il Torino agli ottavi di finale di Coppa Italia. Scelta drastica in vista delle prossime partite.

Ancora una delusione per il Milan e i suoi tifosi. La squadra di Stefano Pioli è stata battuta dai granata ai tempi supplementari. E’ bastato un gol di Adopo, al 114′, per mettere ko i rossoneri, che non hanno saputo gestire la superiorità numerica, arrivata al 70′ per l’espulsione, per doppia ammonizione, di Djidji.

Il Milan dopo aver schierato le riserve, ha deciso di affidarsi ai titolari nei minuti finali dei tempi regolamentari. Una scelta che non ha premiato. Olivier Giroud è apparso quello ammirato nelle ultime uscite, in cui ha faticato a giocare per la squadra e sotto porta non è stato lucido.

E’ evidente che il Mondiale abbia restituito a Pioli un giocatore stanco e ad oggi non ci sono sostituti del francese. Contro il Torino non ha fatto bene nemmeno Rafael Leao, mai davvero nel vivo del gioco. L’assalto finale per cercare il gol della vittoria è risultato sterile. Con il classico dei contropiedi, dopo un pallone perso malamente da Junior Messias, è così arrivata la rete del Toro che ha deciso il match.

Decisione drastica

Tutti, inevitabilmente, sono finiti sotto accusa e così è arrivata la decisione di andare in ritiro. La squadra, dopo la partita contro il Torino, si è trasferita a Milanello, e da stamani si analizzerà ciò che non va.

Tutti insieme fin da subito: già stasera la squadra si è ritrovata a Milanello. Domani si analizzerà la sconfitta e si comincerà a preparare l'insidiosa trasferta di Lecce — MilanLive.it (@MilanLiveIT) January 12, 2023

Lo si farà tutti insieme per rialzare la testa già contro il Lecce. Serve una scossa per non perdere ulteriore terreno in campione e per farsi trovare pronti per la Supercoppa Italiana.

Giorni caldi

Il Milan sarà impegnato in Puglia, con i salentini, sabato sera alle ore 18.00, poi Tonali e compagni voleranno direttamente a Riyad, in Arabia Saudita, per giocare contro l‘Inter, il derby che vale un trofeo.

E’ dunque tempo di ricompattarsi e ritrovare quello spirito che è servito a conquistare lo Scudetto solo qualche mese fa. Serve chiaramente recuperare il prima possibile anche tutti gli infortunati per poter dar respiro ai titolari, che inevitabilmente hanno perso un po’ di lucidità.