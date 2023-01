ML – Origi e Kjaer, buone nozitie: allenamento in gruppo

Arrivano novità importanti da Milanello per i tifosi rossoneri e per Stefano Pioli. Praticamente recuperati due calciatori che potrebbe subito essere lanciati da titolari in campo.

Il Milan deve dimenticare il prima possibile la debacle contro il Torino, che ha sancito l’eliminazione dalla Coppa Italia 2022-2023 già al primo turno disponibile.

La sconfitta di ieri ha riaperto vecchie ferite all’interno della squadra di Stefano Pioli, che forse avrebbe bisogno di una rosa ben più compatta e qualitativa di quella che già ha a disposizioni.

Miglioramenti che potrebbero arrivare già con il recupero fisico-atletico di tanti elementi che attualmente sono ancora ai box. Proprio in tal senso arriva comunque una notizia confortante per la squadra rossonera.

Milan, finalmente Origi: stop muscolari alle spalle

Una buonissima novità giunge da Milanello, dal primo allenamento svolto dai rossoneri dopo la sconfitta di ieri sera. Il Milan si è messo subito al lavoro per preparare la gara di sabato pomeriggio contro il Lecce.

Stefano Pioli ha potuto ritrovare in gruppo anche Divock Origi. Si tratta dell’attaccante belga, acquistato la scorsa estate a parametro zero, che però finora ha avuto poco modo di esprimersi al meglio di sé.

Origi infatti, da quando è sbarcato a Milanello, è vittima di numerosi infortuni e ricadute muscolari. Basti pensare che già in estate il belga è giunto in ritiro portandosi dietro noie muscolari e vecchie lesioni che gli hanno fatto saltare quasi tutte le amichevoli di preparazione pre-campionato.

Finalmente il classe ’95 ha superato il problema alla coscia che lo ha colto a fine dicembre, quando il Milan si stava tornando ad allenare con serietà in vista della ripresa del campionato.

Non da escludere una convocazione contro il Lecce già per sabato prossimo, gara in cui a Pioli farà molto comodo avere Origi come alternativa a Giroud e provare a mettere più pressione alla difesa avversaria.

Anche Kjaer torna in gruppo

Non solo Origi. Il Milan oggi in allenamento ha ritrovato anche Simon Kjaer. Il difensore danese, proprio come il compagno di squadra belga, sta attraversando una stagione complicata a livello fisico.

Kjaer spesso è fermo per via di alcuni risentimenti fisici e muscolari, forse dovuti al lavoro extra post-infortunio al ginocchio rimediato lo scorso anno. Un problema molto serio che lo ha lasciato fuori per tutta la scorsa stagione.

Pare che anche il classe ’89 danese stia però molto meglio e possa tornare tra i convocati contro il Lecce, ricominciando da oggi a lavorare in gruppo.