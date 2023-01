Bennacer: “Voglio dimostrare la mia voglia. Non mi abituo mai a San Siro”

Il centrocampista algerino ha raccontato la sua soddisfazione per la firma del rinnovo ai microfoni di Milan TV

Ieri è stato il giorno di Ismael Bennacer. Il centrocampista ha infatti rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 30 giugno 207. La firma è arrivata in serata a Casa Milan, con tanto di foto di rito con i dirigenti Maldini e Massara.

Il prolungamento dell’algerino era una delle proprietà della società rossonera, che non voleva assolutamente perdere un giocatore così importante. Sul giocatore c’erano tante squadre, soprattutto in Premier League, ma il club è stato pronto lo ha blindato. Per Pioli infatti il classe ’97 ha tuttora un ruolo fondamentale nei suoi meccanismi di gioco. La sua crescita poi fa sì che ora il Diavolo abbia in mezzo al campo una coppia di altissimo livello con Sandro Tonali.

Bennacer è stato molto contento di aver rinnovato con il Diavolo e ha espresso tutta la sua felicità in un’intervista a Milan TV. Queste le sue parole: “Faccio parte di questa famiglia e voglio dare ancora di più per tutto il club, la società e i tifosi. Voglio far vedere a tutti che ho tanta voglia. Spero di migliorare ancora con la squadre e personalmente. Abbiamo fatto un grande lavoro e lo stiamo ancora facendo. La forza di una squadra è il gruppo”.

Bennacer elogia Pioli e ringrazia i tifosi

Il centrocampista spiega di trovarsi molto bene in questo ambiente e con Stefano Pioli, per il quale nutre grande stima, sia come tecnico che come uomo.

“Pioli è un grande allenatore perché è una grande persona. Conosce ogni giocatore e si prende tempo per gestire tutti. Vuole sempre migliorarsi ogni giorno, anche quando vinciamo. Questa è anche la mia mentalità, abbiamo gli stessi obiettivi. Io prima di tutto faccio quello che mi chiede il mister ma devo imparare ancora molto e sono nel posto ideale per farlo”.

Bennacer ha poi aggiunto sull’atmosfera unica di San Siro: “Mi ricordo la prima partita che ho fatto a San Siro contro il Brescia. Ogni partita mi dà sempre qualcosa in più e non mi sono ancora abituato all’atmosfera. Sono molto contento perché sento che c’è qualcosa tra me e loro e questo è molto importante. Voglio ringraziare tutti i tifosi. Oggi sono molto felice di continuare questa storia insieme. Forza Milan!”.